(Görüntülü) Bu mahallede 15 yıldır doğal gaz hattı çalışması yapılamıyor

Muammer İRTEM BURSA, (DHA) BURSA\'da merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi, 15 yıl önce SİT alanı olarak ilan edildi. Mahalle, Ova Koruma Alanı olarak kayıtlara geçtiği için 40 bin nüfuslu mahalle içerisinde herhangi bir altyapı çalışması yapılamaz hale geldi. Son 15 yıl içerisinde bu nedenle, yapılan yeni konutlara doğal gaz verilememesi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Soğuk kış aylarında sobalı evlerde, ellerinde odun ve kömür kovalarıyla gezen vatandaşlar, bu mağduriyetin giderilmesini istedi. Merkez Yıldırım ilçesinin en kalabalık yerleşim yeri olan Şirinevler Mahallesi, bakanlık tarafından Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak gösterildi. Sit alanı olarak gösterilen bölgelerde altyapı çalışmalarına izin verilmemesi sebebiyle evlerine doğalgaz alamayan mahalle sakinleri, kış aylarında zorluk çektiğini belirtti. Komşu olan bitişik iki evin birine doğalgaz bağlanırken diğerine ise sit alanı gerekçesiyle doğalgaz bağlanmaması dikkat çekti. Yaklaşık 40 bin nüfusa sahip olan mahallenin bazı sokaklarının bir tarafına doğalgaz verilirken diğer tarafına ise doğalgaz verilmediğini belirten Şirinevler Mahalle Muhtarı Burhanettin Yiğit, konuyla alakalı ilgili tüm birimlere resmi yazı yazdığını fakat herhangi bir sonuca ulaşamadığını kaydetti. MUHTAR OLDUĞUNA PİŞMAN Mahalle muhtarı olarak doğalgaz sorununu çözebilmek için bir çok yere defalarca başvuru yaptığını söyleyen Burhanettin Yiğit, En az 15-20 bin kişinin yaşadığı bölgede doğalgaz yok. Şirinevler Mahallesi\'ni ikiye bölmüşüz, bir kısmında doğalgaz var, bir kısmında yok. Mahalle muhtarı olarak bunun peşinden çok koştum ama yetkililer buranın sit alanı olduğunu söylüyor. Bende yetkililere diyorum ki mahallenin yarısı sit alanı da diğer yarısı sit alanı değil mi 5 yıldır mahalle muhtarlığı yapıyorum. Muhtar olduğuma lanet okuyorum, bunun tek sebebi de doğalgaz. Valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla görüştüm. Artık kiminle görüşeceğimi şaşırdım dedi. Ortadaki durum karşısında mağdur olduğunu belirten mahalle sakinleri ise Komşumuzun çocukları ısınırken bizim çocuklarımız üşüyor. Biz doğalgaz istiyoruz. En doğal hakkımız. Evlerimizin altından doğalgaz boruları geçiyor, biz üstünde donuyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz ifadelerini kullandı. MÜJDE GELDİ Mahalle sakinlerinin yıllardır uğraşıp herhangi bir sonuca varamadığı konuyla alakalı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali\'den açıklama geldi. Şirinevler Mahallesi\'nin yaklaşık 15 yıldır sit alanı olduğunu belirten İsmail Hakkı Edebali, Burası sit alanı özelliği taşımayan bir alan olduğu için konuyu komisyonlara, kurullara, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü yetkililerine izah ettik. Raporlar hazırlandı. 3 yıllık mücadelenin ardından Şirinevler Mahallesi\'ni sit alanı olmaktan çıkardık. Bu sayede diğer mahallelere yapmış olduğumuz planı bu mahallemize de yapabileceğiz. Şirinevler Mahallesi\'nin sit alanından çıkarılmasıyla birlikte mahalleyi artık güzel günler bekliyor. Mahallenin en önemli sorunu doğalgaz. Önümüzdeki yıllarda doğalgaz sorunu da çözülmüş olacak diye konuştu.