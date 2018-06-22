(Görüntülü) Bozdağ vatandaş ince eler, sık dokur, İnce'yi eler

Harun GÖKÇEOĞLU YOZGAT,(DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Biliyorsunuz; vatandaş ince eler, sık dokur. İnce\'yi eler, sonunda, Recep Tayyip Erdoğan\'ı seçer. Bu bizim vatandaşımızın, bu konulardaki basiretinin de güzel bir örneğidir. Her işi insanımız çok iyi hesap ediyor ve ona göre yapıyor. Türk halkı değil de, 50 büyük ülkenin büyükelçisi oy vererek Türkiye\'nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı, hiç şüpheniz olmasın, Muharrem İnce, hemen hemen bütün oyları alarak, cumhurbaşkanı seçilirdi dedi. Memleketi Yozgat\'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Saraykent ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Miting öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bozdağ, seçim tahmini konusunda ki soruya şöyle cevap verdi Seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Fazla telaşa gerek yok. Şurada bir gün kaldı. Ertesi gün, bütün dünya, bütün sonuçları öğrenecektir. Etrafımızdaki kalabalığı görüyorsunuz. Millet kararını vermiş. İşin doğrusu millet ilk turda cumhurbaşkanını seçecektir. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi, seçecektir. Biliyorsunuz; vatandaş ince eler, sık dokur, İnce\'yi eler, sonunda, Recep Tayyip Erdoğan\'ı seçer. Bu bizim vatandaşımızın, bu konulardaki basiretinin de güzel bir örneğidir. Her işi insanımız çok iyi hesap ediyor ve ona göre yapıyor. Türk halkı değil de, 50 büyük ülkenin büyükelçisi oy vererek Türkiye\'nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı, hiç şüpheniz olmasın, Muharrem İnce, hemen hemen bütün oyları alarak, cumhurbaşkanı seçilirdi. Allah\'tan, 50 büyük ülkenin büyükelçisi, Türkiye\'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmıyorlar. 81 milyon Türk halkı oy kullanıyor. Türk halkının oy kullandığı yerde, Türk halkı dilediğini cumhurbaşkanı seçer. Büyükelçilerin istediğini cumhurbaşkanı seçmez. Bir bakmak lazım. Osmanlı\'da da öyle. Başka ülkelerin sefirlerine bir bakıp, ona göre de, yön tayin etmekte faydı var. Şimdi 50 büyük ülkenin büyükelçisi, Muharrem İnce\'yi istiyorsa, Muharrem İnce\'nin bu ülkenin ve bu devletin, aleyhine bir kişi olduğunu gösteren, en somut delil budur. Onlar zayıf Türkiye istiyorlar. Güçsüz Türkiye istiyorlar. Avrupa\'ya, ABD\'ye muhtaç Türkiye istiyorlar. IMF\'ye dilencilik yapan Türkiye istiyorlar. Cumhurbaşkanımız gibi, bunu yapamazsınız diye itiraz eden birini istemiyorlar. Bu kadar basit. \'YSK GÜVEN MÜESSESESİDİR\' Seçim güvenliği konusunda Türkiye\'de herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirten Bozdağ, Türkiye\'nin en güvenilir kurumlarından bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu\'dur (YSK). YSK güven müessesesidir. Bugüne kadar yapılmış bütün seçimleri ve halk oylamalarını anayasa ve yasalarımızın öngördüğü doğruluk dürüstlük kuralları çerçevesinde yapmıştır. Ve seçim kurulunun verdiği kararlar üzerine yaptığı seçimler üzerine herhangi bir sorunda bu güne kadar yaşamamıştır. Esasında Türkiye\'de seçimleri YSK yapmamaktadır sadece YSK anayasa ve yasamızın verdiği yetkiler çerçevesinde görevler çerçevesinde seçim sürecini organize etmekte seçimlere ilişkin siyasi parti temsilcilerinin yaptıkları itirazları değerlendirip karara bağlanmakta. Seçimin dürüstlük içinde yapılmasını anayasa ve yasalara uygun yapılmasını denetlemektedir. Seçimin başlangıcından sonuna kadar bütün iş ve işlemler siyasi partiler tarafından yapılmaktadır. Seçim yaklaşırken orada bir pusula orada başka bir zarf haberlerini yeniden görmeye başladık. Şu anda özellikle sol medya ve millet ittifakının içinde olduğu çevreyi destekleyen medya ortakları ve bu ittifakın içindekiler yüksek perdede şu anda seçim ve hile konusunu işlemeye başladılar. Bu tamamıyla dediğim gibi seçim sonuçlarına dönü başarısızlıklarına kılıf üretme gayretinden başka hiçbir şey değildir. Ve büyük bir yalan söylüyorlar. Büyük bir iftira ediyorlarö diye konuştu. TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK Türkiye\'nin Kandil operasyonunu da değerlendiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü Tabi bu operasyon devam ediyor bundan sonrada devam edecektir terör bitene kadar son terörist etkisiz hale getirilene kadar yurt içinde ve dışında operasyonlarımız devam edecektir. Muhalefet partililerinin terörle mücadeleyi seçim döneminde askıya alınması talebi ve yahut ta seçim döneminde terörle mücadeleden rahatsızlıklarını dile getirmesini anlamak mümkün değildir. Seçim var diye Türkiye bu güne kadar terörle mücadelesini durdurmamıştır. Askıya almamıştır. Bugünde durdurmayacaktır, bundan sonrada durdurmayacaktır. Terör olduğu sürece Türkiye\'nin içerisinde başka gündemler olsa dahi Türkiye terörle etkili ve kararlı mücadelesini sürdürecektir.