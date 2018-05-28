(Görüntülü) Bozdağ: Evrak, Türkiye ile ABD arasındaki ikili anlaşmaya uygun (1)

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in iadesine ilişkin \"Gönderilen evrak, Türkiye ile ABD arasındaki ikili anlaşmaya uygun evraktır. Aranan usul ve şartlar neyse hepsine uygun hazırlanmıştır. Eksik yoktur, yanlışlık yoktur. ABD tarafının istediği usul ve kurallar neyse ona göre gönderiyoruz\" dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat\'ın Akdağmadeni ilçesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atatürkçü Düşünce Derneği\'nce (ADD) 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşıma tepki gösteren Bozdağ, \"Atatürkçü Düşünce Derneği, darbeci zihniyete sahip olduğunu, darbe ve darbecileri kutsayarak, ortaya koymuştur. Bu, Atatürk’e de büyük saygısızlıktır. Orada Atatürk ismini kullanarak, kendisine yer edinenler, yuva edinenler, Atatürk’ün hatırasına da çok büyük saygısızlık yapmışlardır. Hepimiz biliyoruz ki 27 Mayıs 1960 darbesi, cumhuriyet döneminde demokrasimize indirilmiş ilk darbedir. Kanlı bir darbedir. Masum bir başbakan ve bakanlar, haksız şekilde idama gönderilmiştir. Bunu kutsayacak, bunu övecek, bunu takdir edecek zihniyet; ancak köhnemiş zihniyettir. İnsanlıktan nasibini almamışlar; ancak böyle bir cinayeti, katliamı, hukuk dışılığı onaylayabilir. Atatürkçü Düşünce Derneği’nde hüküm süren zihniyetin, Atatürk’ten ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Onlar \'Atatürk tüccarlığı\' yapıyor\" diye konuştu. \'İNCE, EFELENEREK YER EDİNMEYE ÇALIŞIYOR\' İzmir\'de, TRT ekibinin aracına saldırılması üzerinden CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştiren Bozdağ, \"Cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce, efelenerek, kabadayılık yaparak, etrafa tehdit salarak, kendine yer edinmeye çalışıyor. Bu da fevkalade yanlış bir şey. TRT’yi uzunca zamandır konuşmalarında hedef gösteriyor. Tabi onun bu düşüncelerinden motive olan bazı kişilerin, TRT aracına saldırdıklarını hep beraber gördük. Eğer Sayın İnce, bu konuşmalarına devam ederse onun konuşmalarından gazlanan bazı kendini bilmezlerin daha büyük suça karışmaları söz konusu olabilir. O yüzden herkesi sağduyulu olmaya, konuşmalarında insanları, kurumları hedef almadan programı, projesi neyse onu anlatmaya davet ediyorum. TRT\'ye yapılan bu saldırı, aynı zamanda ifade hürriyetine ve basın özgürlüğüne yapılmış saldırıdır. TRT söz konusu olduğunda diğer basın kuruluşları da sustular. Bunu kınıyorum\" dedi. \'İADE DOSYASI NASIL HAZIRLANIR, BİLMEZLER\' Muharrem İnce\'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in iadesine ilişkin iddialarını sürdürmesiyle ilgili de konuşan Bozdağ, şunları söyledi: \"Bir defa şunu ifade etmek lazım. Gönderilen evrak, tamamen Türkiye ile ABD arasındaki ikili anlaşmaya uygun evraktır. Aranan usul ve şartlar neyse hepsine uygun hazırlanmıştır. Eksik yoktur, bir tane yanlışlık yoktur. ABD tarafının istediği usul ve kurallar neyse ona göre gönderiyoruz. Adalet Bakanlığı bu konuda uzmandır. Türkiye\'de bu konu da tek uzman olan da Adalet Bakanlığı\'dır. Bu konuyu Adalet Bakanlığı’ndan daha iyi kimse bilemez. Muharrem Bey de bilmez, yanındakiler de bilmez. Hayatlarında iade dosyası nasıl hazırlanır, görmemişlerdir. Onların avukatlarının da iade dosyası gördüğünü düşünmüyorum; çünkü Türkiye mahkemelerinde bu konu çok az rastlanan bir konudur. Bunu en iyi bilen Adalet Bakanlığı\'dır.\" \'TÜRKİYE’NİN DERDİ, ALMANYA’YI NEDEN GERDİ?\' Almanya\'nın, HDP mitingine izin vermesine tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bozdağ, \"Türkiye, kendi cumhurbaşkanını, parlamentosunu seçecek ve seçimde de sadece Türk vatandaşları oy kullanacak. O zaman Türkiye’nin derdi, Almanya’yı neden bu kadar gerdi? Anlamak mümkün değil. Türkiye’nin seçimi, Almanya’yı neden bu kadar telaşlandırdı? Adil ve objektif durma gereği bile duymadan, PKK’lılara miting yapma izni verdi. Bu, çok net bir şekilde Alman hükümetinin seçimlere bakışını, müdahale edişini göstermektedir. Biz buradan çok net söylüyoruz. Türkiye’nin seçimlerine kim müdahale etmek istiyorsa onlar, en büyük cevabı milletten, sandıkta alacaktır\" diye konuştu.