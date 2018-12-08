(Görüntülü) Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınpederini yaraladı, kendini vurdu

Muhammet BAYRAM-Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kahramankazan ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine T.\'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren, kayınpederini de yaralayan Ahmet T., olayın ardından aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp, ateşleyerek ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Saray Mahallesi\'ndeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi eşi Emine T. ile boşanma aşamasında olan Ahmet T., kayınpederinin bahçıvan olarak çalıştığı ve eşinin de yaklaşık 7 aydır yanında kaldığı çiftliğin girişinde pusu kurdu. Ahmet T., işten dönen eşini görünce, pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından olayı görerek kendisine müdahale etmek isteyen kayınpederini de yaralayıp, olayda kullandığı aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp ateşleyerek ağır yaralandı.



Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Emine T.\'nin babası ve Ahmet T. ise Hacettepe Tıp Fakültesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Talihsiz kadının cansız bedeni ise Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.