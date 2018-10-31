(Görüntülü) Börekçideki tüp patlaması güvenlik kamerasında

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'da dün gece bir börekçide bulunan mutfak tüpünün patlama anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir börekçide bulunan mutfak tüpü, iş yerinde kimse olmadığı sırada patladı. Patlamada, Oya Ocak adlı kadın yaralandı, börekçi ile yanındaki dükkan ve 4 araç hasar gördü Yaralanan Oya Ocak özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunda yanıklar oluşan Ocak\'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildiği belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sokakta bugün hasar tespit, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Olay anının ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.