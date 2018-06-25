T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) Bolu'da AK Parti'liler seçim sonuçlarını kutladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, AK Parti'liler resmi olmayan seçim sonuçlarını Demokrasi Meydanı'nda meşaleler yakıp, havai fişekler atarak kutladı

25 Haziran 2018 03:44

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, AK Parti\'liler resmi olmayan seçim sonuçlarını Demokrasi Meydanı\'nda meşaleler yakıp, havai fişekler atarak kutladı.

Bolu\'da seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından AK Parti\'liler Demokrasi Meydanı\'nda toplandı. Burada, toplanan partililer havai fişek ve meşalelerle kutlamalar yaptı. AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da alana getirilen TIR\'ın üzerinde vatandaşları selamladı. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay partililere hitaben konuşma yaptı. Partililer sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Bir eliyle Rabia diğer eliyle Bozkurt işareti yapanlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA BOLU AK PartiDemokrasi MeydanıBoluAK Parti MeydanıBuradaAK PartiTIRAK Parti BoluBaşkanı Nurettin DoğanayPartililerBirRabiaBozkurt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24