(Görüntülü) Bolu'da AK Parti'liler seçim sonuçlarını kutladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, AK Parti\'liler resmi olmayan seçim sonuçlarını Demokrasi Meydanı\'nda meşaleler yakıp, havai fişekler atarak kutladı.



Bolu\'da seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından AK Parti\'liler Demokrasi Meydanı\'nda toplandı. Burada, toplanan partililer havai fişek ve meşalelerle kutlamalar yaptı. AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da alana getirilen TIR\'ın üzerinde vatandaşları selamladı. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay partililere hitaben konuşma yaptı. Partililer sokaklarda araç konvoyları oluşturdu. Bir eliyle Rabia diğer eliyle Bozkurt işareti yapanlar sevinç gösterilerinde bulundu.