(Görüntülü) Bodrum sahilleri yabancı turistlerin

Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA) - BODRUM\'da, Ramazan ayıyla birlikte sahiller, yabancı turistlere kaldı. Az sayıdaki yerli turistle denize giren yabancılar, plajlardaki sakinliğin keyfini çıkardı.



Ramazan ayı ile birlikte yerli turistler sahillerden çekilirken, Bodrum plajları da Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistlere kaldı. Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen turistler; Bitez, Gümbet ve Ortakent- Yahşi plajlarında sere serpe güneşlenip, su sporları yaparak, günübirlik tur tekneleriyle mavi yolculuğa çıktı. Yabancı turistler, plajlardaki sakinliğin keyfini çıkarırken, az sayıdaki yerli turist de dikkat çekti. Gümbet Plajı\'nın \'Puçi\' isimli köpeği, turistlerin ilgi odağı oldu.



Tur rehberi Müjdat Akgün, \"Ramazan ayı nedeniyle yerli turistlerin yerini Avrupalı turistlerimiz kapatmaya başladı. İç turizmde ise seçim beklentisi var. Sanırım, okullar kapanıp, seçimler bittikten sonra sahillerde yine yerli turist kalabalığını görebileceğiz. Bazı yabancı konuklarımız da sahillerdeki yerli turist sayısının az olmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söylüyorlar\" diye konuştu.