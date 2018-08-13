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(Görüntülü) Bitlis'te toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu

13 Ağustos 2018 22:41

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekiplerce imha edildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çalıdüzü köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak-barınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.

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