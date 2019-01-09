(Görüntülü) Bingöl'de 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl\'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile ilçelere bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışması sürüyor.

Bingöl\'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent merkezi ile ilçelerine bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, dün gece yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Bingöl\'e ulaşım sağlanan Elazığ, Muş ve Diyarbakır Karayolları, kar birikintilerinin temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.