(Görüntülü) Beyoğlu'nda camiler Ramazan'a hazır

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU Belediyesi, Ramazan ayında insanların sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için 95 camide temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Misbah Demircan, Hazırlıklarımız tamam Ramazan\'ı bekliyoruz dedi. 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu akşam kılınacak ilk teravih namazı ile başlıyor. Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak amacıyla ilçede bulunan tüm camilerde temizlik çalışması başlattı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında 95 caminin içi ve çevresi temizlendi. \'HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM RAMAZAN\'I BEKLİYORUZ\' Camilerin ibadethane olma özelliğinin yanı sıra birçok farklı fonksiyona sahip özel mekanlar olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Camiler mahalle sakinlerinin bir araya geldiği, birbirlerinden haber aldığı, sürekli iletişim ve paylaşım içerisinde olduğu ortak bir yaşam alanıdır. Hayatın içerisinde bu denli önemli bir yeri olan camilerimizle yakından alâkadar oluyoruz. Temizlik hizmetlerinden camilerimizin ihtiyaçlarına kadar her yönüyle kuşatan bir hizmet üretiyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Beyoğlu\'ndaki tüm camilerimizi bu kapsamda elden geçirdik. Ramazan\'ın Beyoğlu\'nda en güzel şekilde geçmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hazırlıklarımız tamam Ramazan\'ı bekliyoruz diye konuştu. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Hijyen Ekipleri Amiri Müjdat Yazıcı ise, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde yaptıkları temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, ?Beyoğlu sınırları içerisindeki 95 camiye hizmet vermekteyiz. Ağırlıklı olarak yıkama ve süpürge malzemeleriyle çalışıyoruz. Cemaatin daha hijyenik ortamda ibadet etmesine olanak sağlıyoruz ifadelerini kullandı.