T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Besni'de kaldırıma çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı, 2 kişi yaralandı

21 Aralık 2018 04:19

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Besni Yenikent Hasan Tütün Mahallesi\'nde meydana geldi. Cem Suna yönetimindeki 27 HE 506 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra alev aldı. Kazada araç sürücüsü Cem Suna ve yanında bulunan Osman Karaca yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları çıkararak yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.İlk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaAdıyaman DHA ADIYAMAN BesniKazaYenikent Hasan Tütün MahallesiCem SunaHEKazadaOsman KaracaKazayıDevlet HastanesiPolisin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24