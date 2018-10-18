(Görüntülü) Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları sürüyor

- Babel ve Vida takımla çalıştı

- Adriano, Atiba, Larin, Medel ve Roco antrenmanda yer almadı

- Ljajic bireysel çalışmalara devam etti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri\'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Daha sonrasında iki gruba ayrılan futbolculardan bir grup şut çalışması yaparken, diğer grup ise kanat organizasyonları üzerine çalıştı. Şut çalışması sırasında az gol atan oyuncunun şınav çekmesi dikkat çekti.

Güneş, şut çalışması sırasında oyuncularla yakından ilgilendi. Tecrübeli teknik adam şut çalışması sırasında Quaresma, Lens, Babel ve Love\'a sık sık uyarılarda bulundu. Şenol Güneş ayrıca antrenman öncesinde Caner Erkin ve Tolgay Arslan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş\'ta milli takımlardan dönen Babel, Vida, Utku, Güven ve Dorukhan takımla birlikte antrenmana çıkarken, Kanada Milli Takımı\'ndan henüz dönmeyen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin ile Şili Milli Takımı\'ndan dönmeyen Gary Medel ve Enzo Roco antrenmanda yer almadı. Öte yandan sakatlığı devam eden Adriano antrenmanda katılmadı. Sırp 10 numara Adem Ljajic ise takımdan ayrı çalıştı.

Siyah beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.