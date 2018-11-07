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Spor

(Görüntülü) Beşiktaş, Genk maçı için Belçika'da

Ali DANAŞ / LIEGE (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü hafta maçında Belçika'nın Genk takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Belçika'ya ulaştı

07 Kasım 2018 21:48

Ali DANAŞ / LIEGE (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4\'üncü hafta maçında Belçika\'nın Genk takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Belçika\'ya ulaştı. 3 saat süren uçak yolculuğunun ardından Genk şehrine 50 km. uzaktaki Liege Havalimanı\'na inen siyah beyazlılar buradan karayolu ile kamp oteline hareket etti. Havalimanına gelen Türk taraftarlar takımı alkışlarken en büyük ilgiyi Ricardo Quaresma\'ya gösterdiler. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Melih Aydoğdu da takımla beraber Belçika\'ya geldi. Beşiktaş son antrenmanını Genk şehrinde maçın oynanacağı Luminus Stadı\'nda TSİ 21.30\'da yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

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