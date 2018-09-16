(Görüntülü) Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından -2

Şenol Güneş: \"Sarı kart olduğu için bakılmıyor ama bakmak lazım, pozisyonda faul bile yok\"



- \"Bu zemin Ljajic\'in zemini değil\"



- \"Ali Bey\'in Türk futboluna çok büyük renk katacağını düşünüyorum\"



- \"Medel\'in oyundan atılması hamleleri değiştirdi\"



- \"Negredo\'nun gidip gitmeyeceğini ne o biliyor ne de ben biliyorum\"

Erol Bulut: \"Hücum anlamında istediklerim ortaya çıkmadı\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut karşılaşmayı değerlendirdi.



Şenol Güneş, kontra atağı iyi yapan bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, \"Dirençli, kompakt oynamaya alışan, savunmayı ön planda tutan kontra atağı iyi yapan bir takımla oynadık. İlk yarıda biraz yavaş oynadık. Sahanın zemininin bozuk olması da bizi etkiledi. Hücum oynayan takım için zemin önemli. Hatta bir ara Adem Ljajic top sürerken, topla kavga etti. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen iyi savaştık. Yediğimiz golde sayısal fazlalığa rağmen panik yapıp gol yedik. Seyirciyi bugün özellikle tebrik ediyorum. Lazım olan yerde devreye girdiler ve direnci yükselttiler. Herkesin beklediği futbol var. Rakiplere göre kendimizi hazırlıyoruz\" ifadelerini kullandı.



GÜNEŞ: \"SARI KART OLDUĞU İÇİN BAKILMIYOR AMA BAKMAK LAZIM, POZİSYONDA FAUL BİLE YOK\"



Sabır ve zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, \"İlk yarıda zaman geçirmeye başladılar. Bunlar tartışılacak konular. Bugün zeminden, hakemden, rakipten şikayet ederek ben sonuç alamam. Sabır ve zamana ihtiyaç var. Antalya\'da yediğimiz goldeki ofsayt kuralı yanlış. Bursa\'da penaltıyı verdi. Medel\'in pozisyonunda kırmızı döndüğü için VAR\'a bakmak gerektiğini düşünüyorum. Sarı kart olduğu için bakılmıyor ama bakmak lazım. Pozisyonda faul bile yok. İkinci yarı öncesinde de söyledim hocaya bunları ama ikinci yarıda daha beterdi. Fenerbahçe maçı öncesinde konuşuyor diyecekler şimdi. VAR\'ın vicdanı olması gerekiyor. Makinede vicdan olmaz. Hatalar olacaktır tabii ki. Ama siz hastalandığınız zaman ilaç alırsınız, komple kutuyu içip kendinizi zehirlemezsiniz. Şu ana kadar VAR sisteminin hiçbir işe yaradığını göremedim. VAR sisteminin ekranını kaldırın, hakemleri de kaldırın, birisi faul olup olmadığını söylesin. VAR sistemi varsa, bir daha gidip bakmaya gerek yok\" dedi.



\"BU ZEMİN LJAJIC\'İN ZEMİNİ DEĞİL\"



Ljajic\'in akıllı bir oyuncu olduğunu kaydeden Güneş, \"Adem akıllı ve teknik bir futbolcu ama bu zemin onun zemini değil. Benim istediğim seviyeye çıkması gerekiyor. Akıllı ve verimli bir futbolcu\" diye konuştu.



Maç planlaması ile ilgili yorum yapan Şenol Güneş, \"Maç planlamasıyla ilgili olarak belli sıralama olması gerektiğini hep söylüyorum. Bunları kendime menfaat olsun diye söylemiyorum, yararı olsun diye söylüyorum. Bize daha önce saat ve gün değişimi talebimizle ilgili haksızlık yapılmış olabilir ama şu anda kimseye haksızlık yapılmasın. Geçen sene Gençlerbirliği maçında perşembe gece Medel geldi ama cuma günü biz maça çıktık. Ben kimseyle kavga etmeye çalışmıyorum. Benim için her futbol adamı önemlidir. Benim söylediklerim kişiler üzerinden değil fikirler üzerindendir. Bize yapılmış bir haksızlık varsa, başka birine de bu haksızlığın yapılmasını istemem\" değerlendirmesinde bulundu.



\"ALİ BEY\'İN TÜRK FUTBOLUNA ÇOK BÜYÜK RENK KATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM\"



Tüm takımların çok değerli olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve tüm takımlar çok değerli. Takımlarla kavga olur mu? Ali Bey\'i de Aziz Bey\'i de tanıyorum. Ali Bey\'in çok büyük renk katacağını düşünüyorum Türk futboluna. Bugün biraz çekindim, 4\'üncü hakeme gittim ve uyardı beni. Korktum biraz. Fenerbahçe maçıyla ilgili sadece şunu söylüyorum, Medel kesin bu maçta yok. Lens çok gayretli. Kendisini arıyor. Erzurum maçında sakatlandı ve 10 gün idmana çıkamadı. Tolgay\'ın Gökhan\'ın Caner\'in rahatsızlığı vardı. Milli ara bize yarar dedik ama gidenler ayrı sorun, kalanlar ayrı sorun yaşadı. Ryan Babel\'in kafası karışık. Kırmızı yaptı saçlarını, değiştirmesi halinde daha güzel olacağını düşünüyorum\" açıklamasını yaptı.



\"MEDEL\'İN OYUNDAN ATILMASI HAMLELERİ DEĞİŞTİRDİ\"



Medel\'in oyundan atılmasının hamleleri değiştirdiğini söyleyen Güneş şöyle konuştu: \"Sezon başında tüm oyuncularla beraber olduğunuz zaman düşündüğünüz oyun anlayışında değişiklikler yapabilirsiniz. Elde sayısal fazla oyuncular var. Bugün Oğuzhan\'ın kasığında, Caner\'in arka adalesinde zorlanma var. Yorgun olanlar nasıl çıkacak. Medel yok, Atiba yeni toparlıyor. Kadro oluşumundaki sık değişikliklerin bu olumsuzluğu var. Bugün bakın Barcelona\'ya, Neymar dışında bütün oyuncuları duruyor. Oyuncu tutmak kolay değil. Bunun idari zorlukları var. Değişiklikler zaman zaman katkı yapar, bazen de sıkıntı oluşturur. Forvetteki fazlalıkla ilgili söylediğim buydu. Adem Ljajic solda, sağda ve forvet arkasında oynayabilen bir futbolcu. Bugün Negredo\'yu daha erken de alabilirdik. Medel\'in oyundan atılması da hamleleri değiştirdi.\"



\"NEGREDO\'NUN GİDİP GİTMEYECEĞİNİ NE O BİLİYOR NE DE BEN BİLİYORUM\"



Negredo\'nun transfer sürecine değinen Güneş, \"Negredo\'nun gidip gitmeyeceğini ne o biliyor ne de ben biliyorum, siz daha iyi biliyorsunuz. Yüzde 100 gidecekse zaten oynatmazdım bugün. Transferle ilgili bir şey konuşmuyorum. Bu konudaki son karar başkan ve yönetimin. Yarın da yeni bir yönetim olacak, hayırlı olsun şimdiden. Atiba idmanlara katılıyor. Temposu ne olacak bilmiyorum. Lig için düşünüyorum onu ama ne durumda olduğunu bilmiyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.



BULUT: \"HÜCUM ANLAMINDA İSTEDİKLERİM ORTAYA ÇIKMADI\"



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise şöyle konuştu: \"Maça iyi başladık. İlk yarıda defans anlamında istediğimiz işleri yaptık ancak maalesef hücum anlamında istediklerim ortaya çıkmadı. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra uyandık. Kontraataktan yediğimiz gol var. Bir gol attık ancak ikinciyi bulamayınca mağlup olduk.\"