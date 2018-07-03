(Görüntülü) Berger'den Suriyeli öğrencilere: Geleceğinizi beraber şekillendireceğiz

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkçe eğitim alan Suriyeli öğrencilere, \"Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. Akademik gelişimleriniz için her şeyi yapmaya hazırız\" dedi. Gaziantep\'te bulunan Türkçe Öğretim Merkezi\'nde Türkçe dil kursu alan 400 Suriyeli öğrenci için Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahesi\'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Spark Türkiye Temsilcisi Subhe Mustafa, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, öğretim görevlileri ve öğenciler katıldı. Türkiye\'nin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve bu konuda AB olarak destek olduklarını söyleyen Berger şöyle konuştu: \"Bu süreçte Suriyelilerin barınmadan yaşamsal ihtiyaçlarına, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda destekler veriliyor. AB olarak bu çalışmaları destekliyoruz. Bugün 1 milyondan fazla Suriyelinin AB tarafından finanse edilen nakit kart hizmetinden yararlanıyor. Eğitim, bizim için çok önem verdiğimiz bir alan. Bu anlamda çeşitli ortaklarla çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman üniversite eğitimini yapan Suriyeli gençlerle buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Bunların çoğu iyi eğitim alıp kendi ülkelerinin geleceğini inşa etmek istiyor. Buradaki öğrencilerin hepsine akademik gelişimleri için yaptıkları taahhüt İçin teşekkür ederim. Bugün buradaki gençlerin yapacakları, Türkiye\'nin ve Suriye\'nin geleceği için çok önemli. Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. O yüzden sizlerin akademik gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız.\" Açılış konuşmasının ardından eğitim alan öğrenciye sertifikaları verildi.