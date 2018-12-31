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(Görüntülü) Bekçi arkadaşının yerine şantiyeye giden adam ölü bulundu

Arda ERDOĞAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da inşaat şantiyesinde görevli bekçi arkadaşının isteği üzerine yerine bakmaya giden Yalçın Gürbüz (40), nöbet kulübesinde ölü bulundu

31 Aralık 2018 02:21

Arda ERDOĞAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA\'da inşaat şantiyesinde görevli bekçi arkadaşının isteği üzerine yerine bakmaya giden Yalçın Gürbüz (40), nöbet kulübesinde ölü bulundu. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yenimahalle İlçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yalçın Gürbüz, yakınını kaybeden bekçi arkadaşı Zafer Kılıçöz\'ün isteği üzerine çalıştığı inşaat şantiyesine gitti. Sabah saat 10.00 sıralarında bekçi arkadaşının yerine bakmak için şantiyeye giden Yalçın Gürbüz, akşam saatlerinde arkadaşı Zafer Kılıçöz tarafından nöbet kulübesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yalçın Gürbüz\'ün üzerinde darp izine rastlanılmadı. Savcının incelemesinin ardından Yalçın Gürbüz\'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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