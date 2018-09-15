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(Görüntülü) Baz istasyonlarından akü hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından aküleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi

15 Eylül 2018 20:37

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından aküleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacakılavuz Mahallesi\'nde bir iletişim firmasının baz istasyonunda yaşanan akü hırsızlığı ve GSM hatlarında aksaklık nedeniyle çalışma başlattı. Jandarma, çevredeki güvenlik kameraları kayıtları üzerinde yaptığı incelemede hırsızlıklarda 34 RT 1417 plakalı aracın kullanıldığını belirledi. Plaka bilgilerinden ulaşılan aracın sahibi İ.G., gözaltına alındı. İ.G., jandarmadaki ifadesinde, hırsızlık olayını G.Z. ve E.A. ile birlikte gerçekleştirdiklerini, aküleri de 2 bin 700 liraya sattıklarını itiraf etti. Jandarma G.Z. ve E.A.\'yı da yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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