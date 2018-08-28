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(Görüntülü) Bayramiç'te çıkan yangın, biber ve kabaklara zarar verdi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, otluk alanda çıkan ve sebze bahçesine sıçrayan yangında 2 dönüme yakın biber ve kabak tarlası yandı

28 Ağustos 2018 02:43

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, otluk alanda çıkan ve sebze bahçesine sıçrayan yangında 2 dönüme yakın biber ve kabak tarlası yandı.

Yangın saat 18.30 sıralarında Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi Yonca Sokak’ta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen Bayramiç Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın, Halim Atmaca\'ya ait 2 dönüme yakın biber ve kabak tarlasına da sıçradı. Ekiplerin 45 dakika içinde söndürdüğü yangında sebze tarlasındaki biber ve kabaklar yanarak zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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