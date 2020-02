(Görüntülü) Bayrağa selam durup öpen çocuklar: Bayrağımız bizim her şeyimiz

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda İlçe Jandarma Komutanlığı\'na asılan Türk bayrağına selam durup, öpen çocuklar protokol tarafından ağırlandı. Çocuklar, \"Bayrağımız bizim her şeyimiz\" dedi. 29 Ekim sabahı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bulunan Türk bayrağına selam durup, öptüğü görüntülerdeki çocukların Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Mehmet Aşkın ile Kepez Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Muhammet Ali Çetin olduğu belirlendi. İkisi de 12 yaşında olan çocuklar, İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Yıkmaz ve Emniyet Müdürü Aydın Özdoğan tarafından makamlarında ağırlandı. TÜRK BAYRAĞI, BİSİKLET VE SATRANÇ TAKIMI HEDİYE EDİLDİ Çocukları makamında kabul eden protokol üyeleri, Mehmet Aşkın ve Muhammet Ali Çetin\'in davranışıyla, Türk bayrağına sevgisini gösterdiğini ve bu davranışın kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Gözlerinden öperek çocuklara teşekkür eden Belediye Başkanı Menderes Atilla, onlara Türk bayrağı, bisiklet ve satranç takımı hediye etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, çocukların bayrak ve vatan aşkı ile büyüdüklerini belirterek, \"Bu iki kardeşimiz 29 Ekim\'de İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçerlerken, bayrağı görüyorlar. Bisikletlerinden inerek bayrağa selam verip öpüyorlar. Bu kardeşlerimizin kimlikleri belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Mehmet Aşkın ve Muhammet Ali Çetin\'ı bugün belediyemizde ağırladık\" dedi. \'BAYRAĞIMIZ BİZİM HER ŞEYİMİZ\' Muhammet Ali Çetin, bayrağı çok sevdiğini ifade ederek, \"Bisikletle oradan geçerken asılmış büyük bayrağımızı gördük. Görünce bisikletten inerek selam verip, öperek başımızın üstüne koyduk. Bayrağımız bizim her şeyimizdir, ondan dolayı öptük. Daha sonra bayrağımızı selamlayarak gittik\" diye konuştu. Mehmet Aşkın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı görmek istediğini kaydederek, \"Bisikletle oradan geçerken asılmış büyük bayrağımızı gördük. Arkadaşımla bir anda durarak bayrağa selam verip öptük. Daha sonra bisikletimize binerek oradan uzaklaştık. Ben Belediye Başkanımızdan bir istekte bulunacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ceylanpınar\'a geldiğinde onu göremedik. Başkanımız bizi Ankara\'ya götürsün, Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz\" diye konuştu.