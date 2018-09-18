(Görüntülü) BAU'dan 2018-19 akademik yılına 'merhaba'

Sinem ERYILMAZ - Ömer Hasar / İSTANBUL,(DHA) - Bu sene 20\'inci yılını kutlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirdiği törenle 2018-19 akademik yılına \'merhaba\' dedi. Bu yıl 20\'inci yaşını kutlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), yeni 2018-2019 akademik yılına başladı. Üniversitenin Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşen törene, BAU Mütevelli Heyet Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. \"DÜNYANIN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİSİ OLMAK İSTİYORUZ\" Törende bir konuşma yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, \"Türkiye\'nin her noktasında varız. Amacımız kaliteli eğitim-öğretimi ülkemizin her noktasına götürmek. Bu tecrübeler ışığında da artık dünyaya açılmak. Türkiye\'de geldiğimiz nokta bizi memnun etmektedir. Türkiye\'nin en iyileri arasındayız. Bu çok önemlidir. Ama biz artık dünya ölçeğinde bir yerlerde olmayı istiyoruz. Artık dünya ile yarışalım istiyoruz. Dünyanın iyi üniversitelerinden birisi olmak istiyoruz\" dedi. GENÇLERİN İYİ YETİŞTİRİLMESİ ANA FELSEFELERDEN BİRİ Bahçeşehir Üniversitesi\'ni kurarken ana felsefelerini, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması noktasında öncü rol oynama, değişen dünyada yetişecek olan gençlerin rahat iş bulabilmesi ve Türkiye\'yi temsil etme noktasında onları iyi yetiştirme olarak belirlediklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın, \"Bunun için daha başlangıçta eğitim dilimizi İngilizce olarak seçtik. Geldiğimiz noktada da bir hayli mesafeler kat ettik. Yaklaşık bin 200 kişilik öğretim kadromuzla, 30 bine yakın öğrencimize hizmet vereceğiz\" ifadelerini kullandı. \"ÖNEMLİ OLAN BİLGİDEN BİLGİNİN NASIL ÜRETİLEBİLECEĞİ\" Prof. Dr. Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: \"Üniversiteler sadece eğitim-öğretim vermezler. Üniversiteler vizyon kazandırırlar. Bunu yaptığımız zaman artık iş arayan değil iş üreten gençler yetiştirmiş olacağız. Bizim önemli felsefelerimizden bir tanesi de budur. Bu bizim için çok önemli. 21. Yüzyıl üniversite anlayışı çok değişti. Bu dijital çağda artık eğitim-öğretim bakımından bilgiye çok rahat ulaşılabiliyor. Önemli olan bilgiden bilginin nasıl üretilebileceği, onun nasıl kullanılacağıdır. Biz Bahçeşehir Üniversitesi olarak bunu yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ama yapacak daha çok şeyimiz var.\" Doktorasını tamamlayan akademisyenlere Enver Yücel tarafından doktora başarı belgesi takdim edilirken tören, Prof. Dr. Yılmaz Esmer’in akademik yılı ilk dersini vermesiyle son buldu.