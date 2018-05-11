(Görüntülü) Batman'da aranan 2 çocuk, Kapadokya'ya gezmeye gitmiş

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, 4 gün önce okula gideceklerini söyleyip, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Furkan Aydın (15) ile Azat Kaya (15), Kapadokya\'da bulundu. İnternette Kapadokya\'dan fotoğraflar görüp, merak ettiklerini belirten Furkan Aydın, evden 5 bin 500 lira alarak, arkadaşıyla Kapadokya turu yaptığını söyledi. Batman\'ın İpragaz Mahallesi\'nde yaşayan, Batman Zeki Şanal Ortaokulu öğrencileri Furkan Aydın ve Azad Kaya, 7 Mayıs Pazartesi günü, okula gideceklerini söyleyerek, evlerinden ayrıldı. İki arkadaş, bir daha evlerine dönmedi. Okula da gitmedikleri belirlenen Aydın ile Kaya\'dan haber alamayan aileleri durumu polise bildirdi. Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp çocukların bulunması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu 4 gündür kayıp olarak aranan Furkan Aydın ve Azat Kaya, Nevşehir\'in Kapadokya bölgesinde bulundu. İki arkadaşın, internette gördükleri Kapadokya ve Peri Bacaları fotoğraflarından etkilenip, merak ettikleri için Kapadokya\'ya gezmeye gittikleri ortaya çıktı. Yanlarına 5 bin 500 lira alan çocukların Kapadokya\'da çadır kurup, balon turu yaptıkları, internette kayıp olarak arandıklarına dair haberleri görünce de polise giderek, teslim oldukları öğrenildi. Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine Nevşehir\'e giden aileler, çocuklarını alıp, Batman\'a döndü. \'DİYARBAKIR, MALATYA, KAYSERİ VE NEVŞEHİR\'E GİTTİK\' İnternette Kapadokya\'dan fotoğraflar görüp, merak ettiklerini anlatan Furkan Aydın, \"Arkadaşım Azat ile internetten Kapadokya\'yı inceledik. Gitmek için plan yaptık. Evden aldığım 5 bin 500 lira ile önce Diyarbakır\'a daha sonra Malatya, Kayseri ve Nevşehir\'e gittik. Kapadokya\'da çadır alıp, kurduk ve balonla gezdik. Daha sonra internete girdiğimizde ailelerimizin bizi aradığını haberlerini okuduk. Daha sonra taksiye binip, bizi çocuk polis merkezine bırakmasını istedik. Polisin ailelerimize haber vermesiyle ailemiz bizi almaya geldi. Çok pişmanım\" diye konuştu. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren baba Selahattin Aydın ise \"Çok mutluyum, paranın önemi yok. Çocuğuma \'Öf\' bile demedim. Bir maceraya girdiler. 7 çocuğum var. Sağ salim eve geldiği için bugün mevlit vereceğim\" dedi. \'AİLEMİZİ ÜZDÜĞÜMÜZ İÇİN ÜZGÜNÜZ\' Arkadaşı Furkan Aydın ile aynı sınıfta okuyan Azat Kaya ise \"Çok merak ettiğimiz Kapadokya\'yı gezmek, görmek için Furkan\'la anlaştık. Merakımızı gidermek için evden kaçtık. Gezimiz güzeldi; ancak ailemizi üzdüğümüz için üzgünüz. Böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Ayrıca Kapadokya\'da hatıra fotoğrafı çekmek için ise fotoğraf makinesi aldık. Kapadokya çok güzeldi\" diye konuştu.