(Görüntülü) Balıkesirli süt üreticisi dertli

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- SÜT üretiminde Türkiye’nin ilk üç ili arasında yer alan Balıkesir’de, üretici birlikleri ve çiftçilerden çiğ süt toplayan bazı şirketlerin konkordato ilan etmesi üreticileri zora soktu. Konkordato ilan eden sadece bir şirketten süt üreticilerinin 33 milyon liralık alacağı olduğunu söyleyen Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, çiftçilerin zor günler yaşadığını söyledi. Yıllık 800 bin tona yakın süt üretimi ile Konya ve İzmir’den sonra Türkiye’nin ilk üç ili arasında yeralan Balıkesir’de süt üreticileri konkordato ilan eden firmalar nedeniyle zor günler yaşıyor. Konkordato ilan eden sadece bir firmadan 3 aylık süt satışı karşılığından 33 milyona yakın alacakları bulunan süt üreticileri yetkililerden yardım bekliyor. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen ile Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği (SÜB) Başkanı Cihat Şimşek çiftçilerin zor günler yaşadığını söyledi. ‘SÜT ÜRETİCİLERİNİN SİSTEMİ KİLİTLENMEK ÜZERE’ Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, Balıkesirli çiftçilerin konkordato ilan eden firmalardan yaklaşık 33 milyon liralık alacağı olduğunu söyledi. Bu alacak miktarının üreticileri zor duruma soktuğunu belirten Faruk Özen, şöyle konuştu: \"Kış yaklaşırken masrafların yoğun olduğu bir dönemde çiftçimizin 70 günlük alacağının kalması ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bu çiftçilerimiz hammadde yani yem alamaz duruma geldiler. Zira birliğimiz bünyesinde 8 kooperatifinde konkordato ilan eden firmalardan alacağı var. Bizim birliğimiz bünyesinde 2 milyon 200 bin lira civarı bir alacak bulunuyor. Bu kooperatiflerimizin devlete olan vergi borçları var. Buradan para gelmediği için vergi borçlarını ödeyemiyorlar. Personel çalıştırıyorlar, personellerine para ödeyemiyorlar. Sigortalarını ödeyemiyorlar. Sistem kilitlenmek üzere. Bu sebeple konkordato komiserlerinden bir talebimiz var. Belirsizliğin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu belirsizlik bir an önce bitmeli. Ödeme planları açıklanmalı ve çiftçiye alacakları hangi tarihlerde ne şekilde ödeneceği bildirilmeli. Çiftçimiz bunu bekliyor. Çiftçi sabırsızlık ve özlemle parasını ne zaman alacağını bekliyor. Bu para ödenirse piyasa bir nebze rahatlayacak, çiftçi de rahatlıkla borçlanabilecek.\" ‘BALIKESİRLİ ÜRETİCİNİN ALACAĞI 33 MİLYON LİRA’ Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği (SÜB) Başkanı Cihat Şimşek ise, Balıkesir’in süt üretiminde Türkiye’nin ilk üç ili arasında olduğunu söyledi. Balıkesirli süt üreticilerinin son aylarda sıkıntılı bir dönem yaşadığını ifade eden Cihat Şimşek, şunları söyledi: \"Balıkesir’in en önemli süt alıcılarından biri geçtiğimiz yıllarda yerli sermayeden yabancı sermayeye geçti. El değiştirdi. El değiştirdikten sonrada sıkıntılar baş gösterdi. Şirket Eylül ayında konkordato ilan etti. Üreticinin de o tarihten itibaren geriye dönük 70 günlük süt alacağı var. Alınan sütün günlük 250 tonu Balıkesir ili içerisinden alınıyor. 200 tonu da çevre illerden geliyor. Alınan sütün rakamsal miktarı da 33 milyon liralık bir para. Üretici bu parasını alamadı. Şu anda muhatap da yok. Aşırı derecede mağduruz bunlardan dolayı. Bizim Balıkesir Süt Üreticileri Birliği olarak alacağımız 3 milyon 120 bin lira. Biz bu miktarın 1, 5 milyon lirasını birlik bütçesinden üreticimize ödedik. Elimizde böyle bir imkan vardı. Şirketi şu anki yönlendiren arkadaşların da ödemeye niyetleri yok ödemiyorlar. Konkordatodan sonra alınan sütlerin ücretleri ödeniyor. Bu da bizim Balıkesir üreticisine büyük darbe oluyor. Girdi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde üretici zor durumda.\"