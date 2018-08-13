(Görüntülü) BAKIRKÖY'DE AMBULANS KAZA YAPTI: 3 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) Bakırköy\'de bir ambulansın kaza yapması sonucu 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kaza saat 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Caddesi Florya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) \'ne ait ambulans bir ihbara giderken refüjde bulunan direğe çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ambulans şoförü Mert Nuri Ergün ve sağlık görevlileri Alperen Güven ile Ebru Özgür\'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Devrilen ambulans nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, cadde trafiği tek şeritten sağlandı. Kaza yapan ambulans vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.