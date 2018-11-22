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Politika

(Görüntülü) Bakan Soylu, sınır güvenliği toplantısına katıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı

22 Kasım 2018 19:19

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep\'te düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile bu illerden emniyet müdürleri, askeri yetkililer, kaymakamlar ve sınır hattında görevli diğer ilgililer katıldı. Bakan Soylu başkanlığında illerle ilgili sunumların yapıldığı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları kapsamında Suriye\'nin kuzeyindeki terörden temizlenen bölgelerde gelinen son nokta, yapılması gerekenler ve bölgenin daha hızlı kalkındırılması için yapılacak çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

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