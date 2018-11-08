(Görüntülü) Bakan Soylu: Onlar baron değil balon, söndürmekte kararlıyız (6)

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geçen sene uyuşturucu nedeniyle 941 kişinin öldüğünü; ancak bu yılın ilk 9 ayında sayının 228\'e düştüğünü açıkladı. Soylu, sokak satıcılarından üreticilere kadar uyuşturucuya karşı mücadele verdiklerini belirterek, \"Onlar baron değil, balondur ve teker teker söndürmekte kararlıyız. 2017\'den itibaren örgütlü uyuşturucu ticaretine bulaşmış 5 bin kişiye işlem yaptık\" dedi. Adana Valiliği\'nce Çukurova Kalkınma Ajansı\'nda \'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı\' düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, belediye başkanları, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Demirtaş, çeşitli projeler hazırlayarak, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini belirtip, kentte uyuşturucunun esamesinin anılmayacağını söyledi. \'KARARLILIĞIMIZ DÜNKÜNDEN DAHA ÜST SEVİYEDE\' İçişleri Bakanı Soylu ise \'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı\'nın 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini kaydetti. Bu yılın Eylül ayı sonuna kadar 228 gencin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Soylu, \"Bir kaza sonucu değil ama direkt uyuşturucu sebebiyle bir anda değil ama 9 ayda ama sonuçta 228 genç hayatını kaybetti. Uyuşturucu sebebiyle meydana gelen ölümlerin ilk 9 aylık resmi rakamı. Geçen sene 941 kişiydi. Bir önceki yıl 920 kişi. Bu yıl itibarıyla bu sayı mücadelemizdeki kararlılığın sonunda bir noktaya kadar gelmiş durumda. Ölümleri 2017\'de 941 seviyesinden 228\'e düşürmeyi başardık. Yıl sonu 500-550 gibi bir rakam tahmin ediyoruz. Ciddi bir irade ortaya koyduk ve bu konuda ciddi bir azalış elde ettik. Uyuşturucu meselesindeki kararlılığımız, uyuşturucu satana aynı muameleyi yapma anlayışımız dünkünden daha üst seviyede. Birçok tedbir aldık, proje ortaya koyduk, müthiş operasyonlar gerçekleştirildi. Mağaradan okul önlerine kadar karada ve denizde birçok uyuşturucu yakalaması gerçekleştirdik\" diye konuştu. \'OKULLARDA VE ÇEVRELERİNDE DENETİMLERİ ARTIRDIK\' Bakan Soylu, narkotik birimlerinin İstanbul\'da yaptığı operasyonda 271 kilo bonzai ham maddesi ele geçirdiğini belirterek, bu maddenin 1 kilosundan 500- 1000 kilo civarında bonzai üretildiğine dikkat çekti. Türkiye\'nin uyuşturucu geçiş güzergahında bulunduğuna değinen Soylu, bakanlık olarak tüm birimlerle uyuşturucuya karşı kıyam halinde olduklarını söyledi. Bakan Soylu, geçen yılın ilk ayına göre, bu sene operasyonların yüzde 29 artırıldığını bildirerek, \"Tutuklu sayısı yüzde 8,5 artışla 19 bin 476 oldu. Geçen yılın ilk ayına göre, eroinde yüzde 32,5, kokainde yüzde 40, ecstasyde yüzde 59, uyuşturucu haplarda yüzde 132\'lik artış elde ettik. Bu yıl tutuklanan 19 bin 466 bin kişiden 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcılarıydı. Öte yandan okullarda ve okul çevrelerinde denetimleri artırdık\" dedi. \'BU KONUDA KANUN, KURAL DİNLEMEYİN\' Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk bina tespit ettiklerini belirten Soylu, uyuşturucunun en önemli dağıtım ve kullanım yeri olan metruk binalara karşı belediye başkanı, kaymakam ve valilere şu uyarılarda bulundu: \"Bu metruk binalar ya ehlileştirilmelidir veyahut da bir gece ansızın bu binalar yıkılmalıdır. Sağına soluna hiç bakmadan. Bu konuda kanun, kural da dinlemeyin. Bu metruk binalar sadece uyuşturucuyla alakalı değil, aynı zamanda şehrin asayiş ve güvenliği açısından da büyük tehlike saçmaktadır. Bunu adım adım \'Onun kararı, bunun değerlendirmesi\' demeden, bu süreç beklersek orada uyuşturucu satılmaya devam eder. Onun için bu metruk binaların derhal yıkılması ve gereğinin yapılması bizim genelgelerimizle desteklenen bir süreçtir.\" \'ONLAR BARON, DEĞİL BALON\' İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucu çetelerine ve üst düzey üreticilere de kararlılıkla operasyonlar yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: \"Uyuşturucu baronları tabirini kullanmak da son derece özendirici tabirdir. Çünkü bir taraftan uluslararası bir meseleyle bir taraftan da kendi ülkemize çöreklenmek isteyen bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu ve bunu da bir vesileyle tanımlarken, tabirler kullanırken de aslında meseleyi bir uyuşturucuyla mücadele meselesi olarak görmemiz lazım geldiğinin altını çizerim. Onlar baron değil, balondur ve teker teker söndürmekte kararlıyız. Sokak satıcılarını nasıl yakalıyorsak ona mal temin edeni, aracılık edeni, üreteni, herkesi aynı kararlılıkla takip ediyoruz. 2017 yılında örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti yapan gruplara yönelik 70, 2018\'in 10 ayında ise şu an 68 operasyon yapıldı. Örgütlü en tepe noktasına ulaştığımız. Ama bu kolay bir iş değil. 2017\'den itibaren örgütlü uyuşturucu ticaretine bulaşmış 5 bin kişiye işlem yaptık. Halihazırda 26 operasyon dosyası üzerinde çalışmalar devam etmektedir.\" Narkotik ekiplerinin, Malatya\'da yaptıkları uygulamada, İstanbul\'a ve büyük şehirlere sevk edilmek üzere patlayıcı ele geçirdiğini de sözlerine ekleyen Bakan Soylu, \"Tüm tedbirler, güvenlik açısından birbirini beslemektedir. Sokak satıcısı tutuklanınca yeri boş kalmıyor. Bu zinciri kesmeliyiz, hep beraber kesmeliyiz\" dedi.