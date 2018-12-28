(Görüntülü) Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek -2

Taylan YILDIRIM- Mustafa KANLI- Yılmaz BEZGİN/ GAZİANTEP (DHA)- GAZİANTEP\'te, Türk Eximbank Şubesi\'nin açılış törenine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, \"Önümüzdeki 10 yıldaki hedefimiz, orta gelir seviyesindeki ülkeler arasından, yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek\" dedi.







Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep\'e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ilk olarak bakanlığa bağlı bürokratlarla toplantı yaptı. Daha sonra valiliği ziyaret eden Bakan Pekcan ziyaretin ardından Türk Eximbank Gaziantep Şubesi\'nin açılış törenine katılmak için Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri\'ne (GAİB) geçti. Buradaki törene Bakan Ruhsar Pekcan\'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve işadamları katıldı.







\'HEDEFİMİZ YÜKSEK GELİR SEVİYESİNDEKİ ÜLKELER ARASINA YÜKSELMEK\'







Burada iş adamlarına seslenen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonominin öncü illerinden Gaziantep\'teki açılışın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Önümüzdeki 10 yılın hedeflerini anlatan Pekcan, \"Önümüzdeki 10 yıldaki hedefimiz, orta gelir seviyesindeki ülkeler arasından, yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek. Rakamlar bizi gururlandırıyor ama biz çok daha fazlasını Gaziantep\'ten bekliyoruz. Kamu özel sektör ve STK\'lar olarak tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bir taraftan sorunları çözüyor bir taraftan da geleceğe yürüyoruz\" dedi.







\'GAZİANTEP NE KADAR İSTERSE ONLARIN YANINDAYIZ\'







Üç önemli konu üzerinde durduklarını da ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, \"Rekabetçi olduğumuz pazarlarda tasarım ve markalaşmaya önem vermek. İç ticarette dış ticarette dijitalleşmeye önem vereceğiz. Ticaretimizin hızlanmasına önem veriyoruz yeni teknolojilerle çağı yakalamak istiyoruz. En fazla ihracat yapan altıncı şehrimiz olan Gaziantep\'te iş adamlarının katkılarını önemsiyoruz. Gaziantep, ülkemiz ve bölgemiz için kattığı katma değerin bilincindeyiz. Bakanlık olarak bu bilinçle tüm destek mekanizmalarımızla ihracatçılarımızın yanında olacağız. Gaziantep destek rakamlarımızdan en fazla yararlanan illerimizden birisi. Eximbank\'ın kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılması bizim için önemli. Eximbank her 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını finanse ediyor. Ancak Gaziantep\'te 27 dolarını finanse etmiştir. Gaziantep ne kadar isterse yanlarında olacağız.\"







Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuşmasının sonunda ise teminat mektubuyla destek sağlanmasının büyük tepkilere neden olduğunu, bankaların teminat mektubu vermekte imtina ettiği dönemde yeni düzenlemeleri devreye aldıklarını, bunları daha da çeşitlendireceklerini ifade etti. Bakan Pekcan, Gaziantep\'te 1 milyar 733 milyon lira ihracatçılara destek verdiklerini, desteğin iki tarafın işbirliğiyle daha fazla artacağını da söyledi. Pekcan açılışın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti.