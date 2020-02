(Görüntülü) Bakan Gül İnce'nin açıklamaları gerçekten talisiz -1

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen iadesine ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Gül, Sayın Muharrem İnce\'nin açıklamaları gerçekten talihsiz açıklamalar. Türkiye Cumhuriyeti, hem uluslararası sözleşmeler hem de kendi mevzuatına göre yapması gereken tüm prosedürleri usulüne uygun şekilde yerine getirmiştir. Burada yerine getirmeyen taraf Amerika Birleşik Devletleri dedi.

Adalet Bakanı Gül, öğle saatlerinde uçakla geldiği Trabzon Havalimanı\'ndan kara yoluyla Artvin?e geçti. Artvin Valiliği ile Belediye Başkanlığı?nı ziyaret eden Bakan Gül, kentte esnafı da dolaşarak, \'hayırlı işler\' dileğinde bulundu. AK Parti Artvin İl Başkanlığı?nı da ziyaret eden Gül, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Gül, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce?nin, Türkiye\'nin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen?in ABD\'den iadesine ilişkin talebi usulüne uygun yapmadığı iddialarına tepki gösteren Bakan Gül, şunları söyledi

Sayın Muharrem İnce?nin açıklamaları gerçekten talihsiz açıklamalar. Türkiye Cumhuriyeti, hem uluslararası sözleşmeler hem de kendi mevzuatına göre yapması gereken tüm prosedürleri usulüne uygun şekilde yerine getirmiştir. Burada yerine getirmeyen taraf, Amerika Birleşik Devletleri\'dir. Bir terörist başını her türlü delile rağmen 7 kez iade talebi gönderilmesine rağmen bunu yerine getirmeyen Amerika Birleşik Devletleri\'dir. İade için her türlü prosedür, hem darbe girişimi öncesi hem de darbe girişimi sonrası Amerika?ya iletilmiştir. Burada hazin olan şu dur Türkiye Cumhuriyeti?nde Cumhurbaşkanlığı?na talip olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti?ni ilgilendiren bir konuda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine değil de Amerika yetkililerinden bilgi alması ve bunun üzerinden kamuoyuna bilgi vermesi, bu bilgiye inanması gerçekten Türkiye adına bir üzücü tablodur.

\'BAŞKA YERLERDEN GELEN BİLGİLERLE Mİ TÜRKİYE?Yİ YÖNETECEKSİNİZ\'

İnce?nin kendisine ya da bakanlık yetkililerine ulaşması halinde gerekli bilgi ve belgeleri alabileceğini belirten Bakan Gül, şöyle konuştu

Siz Türkiye Cumhuriyeti?nin yönetimine talip olacaksınız; Türkiye Cumhuriyeti?ni ilgilendiren bir konuda, \'Türkiye Cumhuriyeti?nin Adalet Bakanı var, Adalet Bakanı\'nı arayıp ya da bakanlık yetkililerinden bir bilgi alayım\' demek yerine ülkedeki mesele için 10 bin kilometre öteden Amerikalı yetkiliden bilgi alırsanız, bu, son derece Türkiye adına çok üzücü bir tablodur. Acaba Türkiye?yi de yönetirken de ülkenin kendi dinamiklerinden değil de ta okyanus ötesinden Washington?dan, New York?tan, Pensilvanya?dan başka yerlerden gelen bilgilerle mi Türkiye?yi yöneteceksiniz Bu, FETÖ?nün ortaya atmış olduğu algı operasyonuydu 1,5 yıl önce, nitekim onun da doğru olmadığı ispat edilince haberler çekilmişti. Şimdi tekrar bunlar ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bunları Türkiye?de hiçbir şekilde gerçeklikle bir alakası bulunmamaktadır. Bunlar tamamen daha önce FETÖ?nün kullanıp attığı iddialardır. Cumhurbaşkanlığı?na talip olan birinin ciddiyetle Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarıyla iş birliği, diyalog içinde olmalıdır. Telefonlarımız açık, yerimiz, makamımız belli. Türkiye Cumhuriyeti?nin Adalet Bakanı\'na, Sayın İnce, 24 saat ulaşabilir ve sorabilir. Bu iadeyi mahkemeler istiyor. Bu bilgiyi oradan da alabilir. Hal böyleyken başka yerden alınan bir bilgiyi doğru ve gerçekmiş gibi söylemek bir devlet adamına yakışmaz. Bu konularda ihtiyaç duyulursa her türlü bilgi- belge verilecektir.

?MAHKEMELER HER TÜRLÜ YAZIŞMALARI VE ÜSLUBU YERİNE GETİRMEKTEDİR?

İade konusuna ilişkin mahkemelerin her türlü yazışmaları ve üslubu yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Gül, Adalet Bakanlığı\'mız, Dışişleri Bakanlığı\'mız bu konularda tecrübesi olan müktesebatı olan hakimidir, savcıdır, mahkemeler bu konulardaki her türlü yazışmaları ve üslubu yerine getirmektedir. Yerine getirmeyen göz göre göre bu darbe kalkışmasını yapanları koruyanlardır. Daha geçtiğimiz günlerde Hakan Atilla davasında, Amerika?dan maaş aldığını söyleyen kişilerin beyanları üzerinden mahkemeler kurulmuştur. Türkiye?de vatandaşları şehit edenler Amerika?dan korunmakta iade yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu konularla ilgili başkalarının avukatlığına soyunmak değil, Türkiye?nin ortak menfaatlerine, meselelerine doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmak elbette sorumluluk gereğidir dedi.

\'KUCAKLAYICI BİR ADAY PROFİLİMİZ OLACAK\'

24 Haziran\'da yapılacak seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gül, AK Parti bütün Türkiye?den, toplumun her kesimden oy alabilecek, istişarelerini yaparak çok güzel bir liste ile seçmenlerimizin vatandaşlarımızın karşısına çıkacaktır. Toplumun her kesiminden oy alacak, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir aday profilimiz olacaktır. 24 Haziran?da Türkiye?nin geleceğe dair tek projesi olan AK Parti, ülkeyi 2023 hedeflerine taşıyacak tek lider de Sayın Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan?dır. Gün geçtikçe daha net görülüyor ki muhalefetin ortaya koyduğu tek proje, \'Recep Tayyip Erdoğan gitsin\' projesidir. Katkı sağlayacak hiçbir proje duymadık, duymamız da mümkün değil. Bunların hepsinin bir araya gelişinin temel gayesi, \'Türkiye siyasi ve ekonomik olarak 3 kat büyüdü. Bu yatırımları nasıl durdururuz, bu gidişatı nasıl engelleriz\' projesi. \'Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye ne olursa olsun\' projesidir. Bu projeye vatandaşlarımız sandıkta \'Dur\' diyecektir diye konuştu.