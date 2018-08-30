(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna kattı

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,(DHA)





Aytemiz Alanyaspor orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Spor Toto Süper Lig’de transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Aytemiz Alanyaspor son olarak Osmanlıspor\'da forma giyen orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam\'ı kadrosuna dahil etti. Tecrübeli futbolcu kendisini turuncu yeşilli renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde attı.



İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam’ın takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Yeni transferin de katkısıyla takımın hak ettiği yere geleceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, “Geçen sezon devre arasında da kadromuza dahil etmek için kendisiyle görüşmüştük ancak Osmanlıspor ile anlaşmıştı. Şimdi Aytemiz Alanyaspor’umuza geldi. Hem kendisine hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Son zamanlarda aldığımız sonuçlar bizi tatmin etmedi. Sakat ve cezalı oyuncularımızın olması da buna etken oldu. Hiç kimse merak etmesin. İnşallah önümüzdeki süreçte Alanyaspor yine hak ettiği yerde olacaktır. Aramıza katılan, katılacak olan, sakat ve cezalı oyuncularımızın da dönüşüyle Alanyaspor ayağa kalkacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



CEYHUN GÜLSELAM: \"MAHCUP ETMEM\"



Alanyaspor\'a imza attığı için mutlu olduğunu söyleyen Ceyhun Gülselam, “Başta başkanıma ve transferimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de elimden geleni sahada yapacağım. Bundan herkes emin olsun. Hiç kimseyi mahcup etmem. Başkanımın da dediği gibi Alanyaspor hak ettiği yere en çabuk şekilde gelecektir” diye konuştu.