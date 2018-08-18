(Görüntülü) Avcılar'daki yangın kontrol altına alındı

Cansel KİRAZ - Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) - AVCILAR\'da 4 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.



Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi\'ndeki 4 katlı tekstil firmasına ait iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine



olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.



Elektrik panosundan kaynaklandığı belirtilen yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.