(Görüntülü) Atiye Cumhuriyet Bayramı konserinde coşturdu

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE\'nin Kadirli İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konseri\'nde ünlü şarkıcı Atiye, binlerce kişiyi coşturdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Atiye, Kadirli Kabasakal Parkı\'nda sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Atiye, izleyenlere unutamacakları bir gece yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı konserin ardından konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, her 29 Ekim\'de bir sanatçıyı Kadirli\'ye getirdiklerini söyledi. Vatandaşların ünlü sanatçıları ilçede görmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Tarhan, \"Dolayısıyla bizler de halkımızın istekleri doğrultusunda yıldızları ilçemize getirmeye devam edeceğiz. Atiye hanım da sizleri şarkılarıyla mest etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı en iyi şekilde kutluyoruz. Belediye olarak 12 projemizin açılışını yaparken, ilçemize teleferik kazandırıyoruz” dedi. Başkan Tarhan, konuşmasının ardından Atiye\'ye çiçek ve dünyaca ünlü Karatepe Kilimi hediye etti.