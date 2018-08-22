(Görüntülü) Atiker Konyaspor'da Bursaspor mesaisi

KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Bursaspor\'u konuk edecek. Yeşil- beyazlı ekip teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5\'e 5 pas çalışmasıyla devam çalışma, minyatür kale maçı ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Petar Filipovic takımdan ayrı olarak çalıştı