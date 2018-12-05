(Görüntülü) Askerlerin MHP'li adaya selam gönderdiği video ile ilgili soruşturma (ARŞİV)

Milli Savunma Bakanlığı\'nca, koğuşta sıraya giren askerlerin, MHP Siverek Belediye Başkanı adayı Fatih Bucak\'a selam göndermesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili sorumlular hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı açıklandı.







Sosyal medyada paylaşılan görüntüde; rütbeli personel, koğuşta sıraya soktuğu askerlere yerinde yürüyüş kararı saydırıp, daha sonra emir vererek, Fatih Bucak\'a selam gönderiyor. Hep birlikte \'Selam olsun Fatih Bucak\' diye bağıran askerlerin videosu, sosyal medyada hızla yayılınca Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, görüntüyle ilgili sorumlular hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı belirtilerek, \"Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır\" denildi.