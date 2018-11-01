(Görüntülü) Asker adayları, peron demirlerine asılıp barfiks çekti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA şehirlerarası otobüs terminalindeki asker uğurlamasında asker adayları peron demirlerine çıkıp, barfiks çekti. Olası bir kazaya davet çıkaran hareketler kameralar tarafından kaydedildi. Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde askere gidecek adaylar için son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Gece geç saatlere kadar süren asker uğurlamasında, davul, zurna çalınıp oyunlar oynanıyor. Asker adaylarının yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki peron demirlerine tırmanıp, barfiks çekmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Gençler demirlere asılıp barfiks çekerken, hem kendilerini hem de o sırada yerde bulunan çok sayıda insanı tehlikeye soktu. Aynı hareketi birçok asker adayının aynı anda yapması ise gözlerden kaçmadı. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.