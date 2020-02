(Görüntülü) ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde taleplerinin toplanacağı ikincil halka arz süreci hakkında, \"Yüzde 60 oranında yerli, yüzde 40 oranında yabancı yatırımcılara açtık. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında da bir ayrım göstermeden yüzde 30 yüzde 30 bir paylaşım oldu\" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan ve 1975 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ASELSAN, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde ikincil halka arz için talep toplayacak. Konuyla ilgili DHA\'nın sorularını yanıtlayan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, halka arz gelirlerinin 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, \"Birinci kategoride yeni teknolojilere yapılacak yatırımlar. İkinci kategoride işletme gelirleri yüzde 10 oranında. Üçüncü kategori Ar-Ge\'ye ayrılacak yüzde 20\'lik kısım. Dördüncü kısım ise yüzde 30\'luk pay, bu da şirket birleşimleri. Hem ulusal hem uluslararası şirket satın almaları ve birleşmelerinde kullanılacak\" dedi. YÜZDE 60 YERLİ YATIRIMCILARA AÇIK Halka arz sürecinin oranları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haluk Görgün, \"Yüzde 60 oranında yerli, yüzde 40 oranında yabancı yatırımcılara açtık. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında da bir ayrım göstermeden yüzde 30 yüzde 30 bir paylaşım oldu. Her şey çok güzel gidiyor\" diye konuştu. YÜZDE 15\'İ HALKA ARZ EDİLMİŞ DURUMDA Türk mühendislerinin Ar-Ge faaliyetlerinin önemine değinen Prof. Dr. Görgün, \"ASELSAN\'ın hâlihazırda yüzde 15\'i halka arz durumda, İstanbul Borsası\'nda işlem gören şeffaf bir şirket. Biz ASELSAN\'ı araştırma geliştirme odaklı, mühendislik ve teknoloji firması olarak ifade ediyoruz. Aslında ASELSAN yaptığı, bugüne kadar geliştirdiği, ürettiği ürünlerin tamamını, Türk mühendislerinin araştırma geliştirme kabiliyetleriyle ortaya koyduğu ürünler olduğunu hepimiz biliyoruz. Milletçe takip ediyoruz. Milletimizin gururu, göz bebeği olan bir şirketimiz\" dedi. 30\'UN ÜZERİNDE YATIRIMCI KURUMLA 23 TOPLANTI YAPILDI Yeni süreçle birlikte halka arz oranının artırılacağını kaydeden Prof. Görgün, \"Bu süreçte ASELSAN halka arz oranını yine geliştirerek yüzde 15 olan payını yüzde 25\'ler seviyesine çıkarmak üzere geçtiğimiz senenin sonunda yönetim kurulunda bir karar aldı ve Haziran ayında bunu neticelendirmeyi hedeflemişti. Şimdi Mayıs ayının sonlarındayız ve Haziran ayına doğru yaklaşıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Sürecin içindeki \'roadshow\' toplantılarındayız. Sürece ilk önce yerli, kurumsal yatırımcılarla ayın 17\'sinde yaptığımız toplantılarla başladık. Ondan sonra toplantılarımız yurt içinde peş peşe devam etti ve ayın 19\'u itibarıyla da \'roadshow\' diye adlandırılan yurt dışı seyahatlerine başladık. Şu ana kadar 23 toplantı gerçekleştirdik. 30\'un üzerinde yatırımcı kurumla birlikte bunu yaptık\" dedi. GELİRİN YÜZDE 20\'Sİ AR-GE FAALİYETLERİNE AYRILACAK ASELSAN\'ın geliştirdiği yerli ürünlere telsizle başladığını kaydeden Prof. Dr. Görgün, \"Onun sonrasında da elektronikle devam eden ve daha sonra elektronikten tüm mekatronik sistemlere varıncaya kadar ASELSAN\'ın tarihinde bir ürün yelpazesi oluştu. Bunların hepsi Ar-Ge çalışmalarının sonucu ile oluştu. ASELSAN yine Ar-Ge şirketi ve Ar-Ge odaklı çalışmaya devam edecek. Halka arz gelirinin yüzde 20\'si Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak. bununla birlikte yüzde 40\'lık bir kısım da yerli teknolojilere ayrılacak\" ifadelerini kullandı. GÜZEL HABERLERİMİZ PEŞ PEŞE GELECEK Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan çalışmaların önemine değinen Prof. Dr. Görgün, \"Lazer güdüm kiti çok başarılı sonuçlar elde ettik. Elektromanyetik silahlar konusunda da çalışmalar devam ediyor. Çok şükür, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarda da en başarılı sonuçları alacak şekilde mühendislerimiz çalışıyorlar. Güzel haberlerimiz peş peşe gelecek\" dedi. ASELSAN YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ODAKLI BİR ŞİRKET Prof. Dr. Görgün, \"Biz ASELSAN\'ı milletin şirketi olarak görüyoruz. Benim öğrencilik zamanımdan profesyonel yaşantıma kadar takip ettiğim çok güzide bir şirket. Yerli ve milli ve teknolojinin odak olduğu bir şirket. ASELSAN her zaman güven veren, milli duygularımızla teknolojiyi birleştiren güzide bir kurum\" diyerek çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti. SÜREÇ 6 BANKA İLE DEVAM EDECEK 4 farklı ülkede 23 toplantı yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü: \"ASELSAN bu süreçte bu büyüklükteki halka arzda daha önce alışılagelmemiş başka bir ilki de başarıyor aslında. Türkiye\'nin 6 tane büyük bankasının yatırımcı aracı kurumlarıyla birlikte süreci devam ettiriyor. Başka bir deyişle, millileştirmeye, yerlileştirmeye teknolojik ürünleri yerlileştirmeye alıştığımız ASELSAN, bu süreci de yerlileştirerek, normalde birbirinin rakibi olan aracı kurumları bir araya getirerek, bir farklılık, farkındalık, bir başka millileştirme çalışması gerçekleştirdi. \'Roadshow\' haftasının ilk haftasını tamamladık. İki hafta sürüyor. 4 farklı ülkede 23 toplantı yaptık. Bugünkü toplantıdan sonra yine Avrupa\'daki görüşmelerimiz devam edecek.\"