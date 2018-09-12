(Görüntülü) Antalyaspor Kadın Voleybol takımı lige hazır

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2\'nci Ligi\'nde mücadele edecek Antalyaspor\'un sporcuları düzenlenen törende tanıtıldı. Antalyaspor Kulübü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, bu sezon Kadınlar 2\'nci Lig\'inde mücadele edecek. Yeni sezon öncesi Hasan Subaşı Tesisleri\'nde düzenlenen törende kadın voleybol takımı sporcuları tanıtıldı. Etkinlikte konuşan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, kulüp bünyesindeki voleybol şubesi A takımının 2\'nci Lig\'de mücadele etmesinin yanı sıra altyapılarda da 5 takımın müsabakalara katılacağını söyledi. A takımının bölgesel ligdeki şampiyonluğuyla 2\'nci Lig\'e yükseldiğini vurgulayan Tanır, \"Genç kadro ile mücadele edeceğiz. Yaş ortalaması 18,7. Geçen seneki kadromuzdan 4 oyuncu var. Antalya\'daki voleybol kulüplerinin altyapılarından transferlerimiz oldu. Bu yıl genç kadromuzla ligde deneyim kazanıp, gelecek yıllarda voleybolda Antalya\'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz\" diye konuştu. KADIN VOLEYBOL TAKIMI TANITILDI Nafiz Tanır, voleybol takımının ligdeki ilk maçının 7 Ekim\'de Söke Voleybol ile Antalya Spor Salonu\'nda oynayacağını dile getirdi. Tanır, Ali Şafak Öztürk\'ün Antalyaspor Kulübü Derneği\'ne başkanlığının açıklamasının hayırlı olmasını diledi. ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK: \"SİSTEMSEL DOĞRULUĞUNA İNANDIĞIM İÇİN ADAY OLUYORUM\" Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de voleybol şubesinin genç oyuncularla başarı kazanmasının futbol şubesi dahil kulüp bünyesindeki diğer branşlarda da uygulanmak istendiği model olduğunu söyledi. Başkan Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı\'na adaylığı hakkında ise \"Sistemsel doğruluğuna inandığım için aday oluyorum. Dernek, Antalya\'yı, kulübü temsil eden değerli kişilerin bulunduğu bir yapı.Tanır\'ın deneyimlerinden faydalanmak isterim\" dedi. Takım kaptanı Svetlana Uncu ise geçen sene emek vererek başarılı olduklarını bu sene de başarılarını devam ettireceğine inandıklarını söyledi. Oyunculardan Yeliz Kahraman da ligde daha iyi sıralarda olmak istediklerini söyledi.