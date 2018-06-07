(Görüntülü) Antalyalı Ruslar, kendilerine özel mahalle istiyor (2)





Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da hayata geçen Kentsel Dönüşüm Projesi\'ne dünyanın her tarafından ilgi var. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Hakkari\'den Edirne\'ye, Samsun\'dan Antalya\'ya kadar her şehre konut sattıklarını belirterek, \"Birleşmiş Milletler gibi oluyoruz. Hatta Antalya\'da yaşayan Rusların \'Bize özel mahalle yapabilir misiniz\' talebi var\" dedi.



Antalya\'nın Kepez ilçesindeki Kepez ve Santral mahallelerinde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi\'ni üstlenen Sur Yapı, 8 milyar liralık işi, 8 yıllık süreçte tamamlamayı hedefliyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, geçen yıl şubatta dahil oldukları projenin sözleşmesinin bu yılın mart ayında imzalandığını ve böylece büyük bir yükün altına girdiklerini söyledi. Projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik arazide iki mahallede sürdürüldüğünü kaydeden Elmas, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın desteğiyle halkla toplantılar gerçekleştirip planlama sürecini başarıyla yaptıklarını ifade etti.



19 BİN KONUTLUK PROJE



19 bin konutluk büyük bir şehir projesini hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Altan Elmas, şunları söyledi:



\"Bunun en önemli ayaklarından biri de finansman ayağı. Türkiye\'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin finansmanını, Türkiye\'nin en büyük bankası Ziraat Bankası sağladı. 6 aydır bu proje yürüyor. Öz kaynaklarımız ve satışlardan gelen kaynaklarımız var. Onun dışında üçüncül anlamda da bütün bu süreci Ziraat Bankası finanse etmiş ediyor. Aynı zamanda,konut alıcılarına konut kredisini Ziraat Bankası sağlıyor.\"



Hükümetin tapu harçları, KDV indirimi gibi yapmış olduğu teşvikler ile birlikte Ziraat ve diğer bankaların konut kredi faizlerini 0.98\'e çekmesinin konut alıcıları için büyük avantaj olduğuna dikkat çeken Altan Elmas, “Bu çok önemli bir avantaj. Toplumun geniş bir bölümünü konut edindirebilecek bir kampanyaya dönmüş oldu. Ancak bu süreli bir kampanya. Bu 6 ay, 1 yıl devam edecek bir şey değil. Çünkü mevduat faizlerinin geldiği nokta ortada. 15, 16\'lar seviyesindeyken, yüzde 12 ile Ziraat Bankası konut kredisi kullandırıyor. Bu anlamda hükümetimizin Ziraat Bankası ile birlikte halkımıza vermiş olduğu büyük bir teşviktir. Antalya projesi de bundan faydalanabiliyor\" dedi.



\'CİDDİ BİR TALEPLE KARŞILAŞTIK\'



Antalya\'da 1800\'e yakın konut sattıklarını, bunun 1500\'ünün işlemlerini tamamladıklarını aktaran Elmas, \"Çok iyi bir tempo ile başladık. Hizmet veremediğimiz günler oldu. Özellikle Aralık, Ocak ayında. Şubattan itibaren de ikinci ve üçüncü etap satışlarına başladık. Şu anda hem konut, hem ofis, hem home ofis satıyoruz, dükkan satıyoruz. Hepsi bir arada büyük bir satış hacmi ile devam ediyor. Konut kredilerinin 0.98\'e getirilmesi, son 15 günde büyük bir ivme kazandırdı. Antalya ofisinde hemen her gün 15-20 satış oluyor. Ciddi bir taleple karşılaştık\" diye konuştu.



RUSLARDAN \'ÖZEL MAHALLE\' TALEBİ



Antalya ofisinden sadece Türkiye\'ye değil, dünyanın her tarafına satış yaptıklarını kaydeden Altan Elmas, şöyle konuştu:



\"Bu projenin yüzde 35\'ini Antalya dışına sattık. Hakkari\'den Edirne\'ye kadar bütün şehirlerimize, Samsun\'dan Antalya\'ya her şehrimize mutlaka bir şey sattık. Ama 3 tane, ama 5 tane. İstanbul ciddi anlamda alıcı oldu. Ankara, İzmir, Konya gibi Anadolu\'nun her kentine sattık. Avrupa\'da yaşayan Türk vatandaşlarımız ciddi anlamda alıcı oluyor. Yurt dışında çalışan Türk kardeşlerimizden ciddi bir alıcı olma durumu var. Yabancılar da var. Rus, İranlı ve bir miktar da Arap yatırımcılardan alan var. Ama o daha yeni başlıyor. Mayısla beraber başladık ona. Avrupalılara pek fazla pazarlama yapamadık. Az da olsa Türk Cumhuriyetleri\'nden var. Birleşmiş Milletler gibi olabilir. Hatta Antalya\'da yaşayan ciddi bir Rus kitlesi var. Onların \'Bize özel mahalle yapabilir misiniz?\' gibi talepleri de var. Biz de değerlendireceğiz. İç içe olmak daha güzel bence. Çünkü Antalya dünya markası. Antalya buna alışkın. Bu da Antalya\'nın marka gücünü ortaya koyuyor. Sur Yapı\'nın üretim kabiliyeti ile birleşince ortaya ciddi bir sinerji çıktı. Büyükşehir Belediyesi ortaya büyük bir emek koydu. Turizm sezonu ile birlikte şimdi hızlandı.\"



Satışta her türlü teknolojiyi kullandıklarını belirten Elmas, \"Face Time üzerinden, maket üzerinden buradan Amerika\'ya, Almanya\'ya, Japonya\'ya bile konut satıyor arkadaşlarımız. İnternet üzerinden ödemeler yapılıyor. İnternet üzerinden sözleşmeler gidip-geliyor. Ciddi bir yoğunluk, ciddi bir emek var. Hep birlikte büyük bir şehir konseptini başarmış olacağız. Burada, 70 bin kişilik bir nüfus, 70 bin kişilik orta büyüklükte bir Anadolu kenti kurmuş oluyoruz\" diye konuştu.



\'YENİ BİR KENT ORTAYA ÇIKIYOR\'



Bir şehir projesine imza attıkları için ağırlıklı olarak konut yaptıklarını da kaydeden Elmas, konuşmasını şöyle tamamladı:



\"Yaklaşık 17 bin konut var. Konutların dışında ofisler, sosyal tesisler, okullar, camiler, hastaneler var. 157 bin metrekarelik çok büyük bir şehir parkı var. 1300 metre boyunda, tabiri yerinde ise Taksim ile Galatasaray arasındaki İstiklal Caddesi gibi bir cadde oluşturduk burada. İsmini de Sur Cadde olarak ticaretleştirdik. Burada satışa sunduğumuz dükkanlarımız var. Antalyalılar ve dışarıdan talip olanlar buranın geleceğini çok hızlı kavradı. O anlamda da yok satıyoruz. Açılan her bir dükkan etabı birkaç saat içerisinde satılıyor ve mecburen yeni etaplar için kapatmış oluyoruz. İnşaat takvimine göre o satışları tekrar açacağız. Toplamda 19 bin birimlik bir şehir olacak. 70 binlik ciddi bir nüfus olacak. Gündüz nüfusun daha fazla olacağını düşünüyorum. Turistleri de buraya çekeceğiz. Burada günlük 90-100 binlik nüfus hareketinin yaşanacağını tahmin ediyoruz. Bu da ciddi bir ticari kapasite oluşturacaktır. Bu yüzden çarşı caddesi, o yüzden dükkanlarımız çok kıymetli. Akdeniz Üniversitesi bize çok yakın. Üniversite öğrencilerine yönelik kiralamalar yapılabilir. Onlara dönük işletmeler olabilir. Yurtlar yapılabilir, çok şey yapılabilir. Özel okul ve özel hastanelere tahsis edebileceğimiz arazilerimiz var. Yeni bir kent ortaya çıkıyor diyebiliriz.\"





