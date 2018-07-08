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(Görüntülü) Antalya'da orman yangında 1 hektar zarar gördü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

08 Temmuz 2018 19:59

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Manavgat\'a bağlı Uzunkale mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarı değerlendiren Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yangın söndürme ekiplerini sevk etti. 4 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürmede kullanılan amfibi uçak, 8 arazöz ve 38 orman işçisiyle yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.
 

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