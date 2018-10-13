(Görüntülü) 'ANNE' LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA



Üsküdar\'da evinin kapısını açmadan demir parmaklıklar arasından uyuşturucu sattığı öne sürülen \'Anne\' lakaplı N.Y., Üsküdar Belediyesi yeleği giyerek daireye giren polisler tarafından yakalandı.



Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar\'da bodrum katındaki bir daireden uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar aldı. Alınan bilgi üzerine ekipler evi fiziki takibe aldı. Evin bulunduğu apartmana girerek çıkan bir kişi durdurularak üst araması yapıldı. B.G. adlı kişinin üzerinden 0.60 gram \'skunk\' ele geçti. B.G, uyuşturucuyu \'Anne\' lakabıyla bildiği kadından aldığını, kadının evin kapısını açmadığını, kapının demir parmaklıkları arasından uyuşturucuyu sattığını söyledi.





EVDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Ekipler bunun üzerine Üsküdar Belediyesi yeleği giyerek daireye gitti. Kapıda belediye görevlileri geldiğini düşünen \'Anne\' lakaplı kadın kapıyı açtı. İçeri giren polisler gerçek kimliklerini açıklayarak adının N.Y. olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 1.50 gram \'skunk\' ve uyuşturucu siparişleri için kullanıldığı belirlenen 2 cep telefonuna el konuldu.



\'Borçlunun ödeme şartının ihlali\' suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen N.Y, \'Uyuşturucu ticareti yapmaktan\' sevk edildiği adliyede tutuklandı. N.Y\'den uyuşturucu alan B.G ise \'uyuşturucu kullanmak\' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.