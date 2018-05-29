(Görüntülü) Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ayı yavruları böyle görüntülendi

Kemal ÇELEN BEYPAZARI, (Ankara) (DHA)Ankara\'nın Beypazarı ilçesi Depelarkası bölgesinde köy yoluna inen 2 sevimli yavru ayı cep telefonuyla görüntülendi. Depelarkası bölgesinde bulunan Dağşıhlar, Nuhoca, Dudaş, Yıldız, Aşağıgüney, Yukarıgüney mahallelerinden taşımalı eğitimle Beypazarı?ndaki okullara servis aracıyla gelen öğrenciler köy yoluna inen 2 yavru ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. İki yavru ayı aynı bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından da görüntülendi. Sevimli 2 yavru ayının bir süre köy yolunda araçların önünden koşmasının ardından ormanlık arazide gözden kaybolmaları dikkati çekti.