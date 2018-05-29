T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ayı yavruları böyle görüntülendi

Kemal ÇELEN BEYPAZARI, (Ankara) (DHA)Ankara'nın Beypazarı ilçesi Depelarkası bölgesinde köy yoluna inen 2 sevimli yavru ayı cep telefonuyla görüntülendi

29 Mayıs 2018 13:49

Kemal ÇELEN BEYPAZARI, (Ankara) (DHA)Ankara\'nın Beypazarı ilçesi Depelarkası bölgesinde köy yoluna inen 2 sevimli yavru ayı cep telefonuyla görüntülendi. Depelarkası bölgesinde bulunan Dağşıhlar, Nuhoca, Dudaş, Yıldız, Aşağıgüney, Yukarıgüney mahallelerinden taşımalı eğitimle Beypazarı?ndaki okullara servis aracıyla gelen öğrenciler köy yoluna inen 2 yavru ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. İki yavru ayı aynı bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından da görüntülendi. Sevimli 2 yavru ayının bir süre köy yolunda araçların önünden koşmasının ardından ormanlık arazide gözden kaybolmaları dikkati çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KemalBEYPAZARI Ankara DHAAnkara BeypazarıDepelarkasıDağşıhlar Nuhoca Dudaş Yıldız Aşağıgüney YukarıgüneyBeypazarıSevimli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24