(Görüntülü) Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trene çarptı: 4 ölü, 43 yaralı (4)

206 YOLCU VARDI



Kaza yapan Ankara\'dan Konya\'ya giden YHT\'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Onkoloji Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.







Olay yerindeki sağlık ve yardım ekipleri, enkaza dönen vagonların içinde ve altında yaralı veya ölü olup olmadığı yönündeki araştırmalarını sürdürüyor.







CUMHURİYET SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI







Tren kazasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Olay yerinde 3 Cumhuriyet savcısı kazanın nedeniyle ilgili araştırma yapmaya başladı.







BAKAN TURAN OLAY YERİNDE







Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan da kazanın olduğu alanda inceleme yapmaya başladı. Yetkililerden kazayla ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.







10 KİLOMETRE SONRA KAZA YAPTI







Uzmanlar, kazanın YHT\'nin Ankara Garı’ndan hareket etmesinin ardından, 10 kilometre sonra Marşandiz Tren İstasyonu’na geldiğinde bu kazayı yaptığına dikkati çekerken, duracağı durağa ise yine yaklaşık 9 kilometre mesafede olduğu için trenin saatlik 250 kilometre hıza ulaşmasının mümkün olmadığı, bu kazayı henüz 90-100 kilometre hıza ulaştığında yapmış olabileceğini belirtti.



