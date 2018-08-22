(Görüntülü) Ankara'da kaçan boğa, üzerine çıktığı otomobili bu hale getirdi

HaberMustafa TURAPOĞLUANKARA,(DHA)ANKARA\'da sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa kaçmak isterken park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Aracın tavan, arka tamponu ile bagaj kısmına zarar veren boğa güçlükle yakalandı. Ankara\'nın Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi\'nde bayramın ilk günü ilginç bir olay yaşandı. Sahibinden elinden kaçan kurbanlık bir boğa mahalle arasında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşların yakalamak için yoğun çaba sarf ettiği boğa yol kenarında park halinde bulunan 06 F 6688 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Otomobilin tavan kısmının çökmesine neden olan boğa ayrıca arka tampon ile arka camının kırılmasına yol açtı. Boğa, mahalle sakinleri tarafından güçlükle yakalandı.