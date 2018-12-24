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(Görüntülü) Anamur'da kış ortasında bahar eğitimi

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) Mersin'in Anamur ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına ve hortumların ardından, 23 dereceyi bulan hava sıcaklığında öğrenciler okul bahçesinde bahardan kalma günlerin keyfini çıkarttı

24 Aralık 2018 18:49

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) Mersin\'in Anamur ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına ve hortumların ardından, 23 dereceyi bulan hava sıcaklığında öğrenciler okul bahçesinde bahardan kalma günlerin keyfini çıkarttı. Anamur Ortaokulu anasınıfı öğrencilerine, kış ortasında havaların birden ısınması ile bahar eğitimi verildi. Yaklaşık 20 günlük ağır geçen kış ortamının ardından okulun bahçesine çıkan minikler, hem 23 dereceye varan sıcaklığın keyfini çıkardı. Sınıf öğretmenleri Şenay Ün ve Sevim Tufan?ın gözetiminde bahçede kendilerince orman ve dağ oluşturmaya çalışan minikler, hem oyun oynadı, hem de kendi aralarında oluşturdukları gruplar arasında tatlı bir rekabet yaşadı.

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