(Görüntülü) Ampute Milli Takımı, Ankara'ya geldi

ANKARA (DHA) - 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası\'ndan dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara\'ya geldi. Meksika\'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası\'nda Angola\'ya penaltılarda 5-4 yenilerek dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı, Ankara\'ya ulaştı. Ampute Milli Takım oyuncuları Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Ampute Futbol Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmede bulunan takım kaptanı Osman Çakmak, \"Ligler bittikten sonra bizim turnuvaya hazırlanış sürecimiz tamamen Dünya Şampiyonası\'na yönelikti. Hocalarımız rakipleri çok iyi analiz etmişler. Kenya\'ya karşı aldığımız 4-1\'lik skor, son şampiyon Rusya\'ya 5 atmamız. Zaten turnuvada 3 gol yedik. Amerika Birleşik Devletleri\'ne 5 atmamız. Bize soruyorlar bu çoşkuyu nereden buluyorsunuz diye. Bizim bu enerjimiz üzerimizdeki formanın ağırlığından geliyor. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. 2020\'de Avrupa Şampiyonası var ona konsantre olacağız. 2022\'de de Dünya Kupası. 4 ülke arasından 2\'nci olduk, sevinemedik. Aslında biz sevindik ama Türk halkına bir sözümüz vardı havaalanından uçarken \'Dünya Şampiyoluğu\' diye ama Angola çok şanslıydı. Dünya\'da şans nedir diye sorsalar, Angola benim şansım Türkiye\'ye karşı oynadığım müsabakadır diyecektir\" dedi. BARIŞ TELLİ: \"BİR DAHAKİ DÜNYA KUPASINI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ\" Dünya Kupası finalinde Angola\'ya penaltılarda 5-4 kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten Barış Telli, \"Finali kaybettiğimiz için üzüldük, yıkıldık ama sizlerin bu mutluluğunu ve heyecanını gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Bir dahaki Dünya Şampiyonası\'nda dünya kupasını ülkemize getireceğimize inanıyoruz\" şeklinde konuştu. RAHMİ ÖZCAN: \"ASLINDA BÜYÜK İŞ BAŞARMIŞIZ\" Turnuvayı kaybetmelerine rağmen Türkiye\'ye döndüklerinde büyük iş başardıklarını aktaran Rahmi Özcan, \"Çok iyi bir turnuva geçirdik. Finalde çok iyi oynamamıza rağmen olmadı. Biz ikinciliğe çok üzülürken Türkiye\'ye döndüğümüzde fark ettik ki aslında büyük bir iş başarmışız. Bugün Türkiye\'ye döndüğümüzde 4 büyük siyasi partinin liderinin bize verdiği destek, Spor Toto Süper Lig\'deki 18 takımın tamamının verdiği destek ve yayınladığı mesajlar bizi çok mutlu etti\" ifadelerini kullandı.