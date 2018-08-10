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Spor

(Görüntülü) Ali Şen'den anlamlı doğum günü sürprizi

Enis TABAK - PRİZREN / DHA   Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen, 39'uncu yaşına giren down sendromlu Fenerbahçe taraftarı Selim Maloku'ya doğum günü sürprizi yaptı

10 Ağustos 2018 01:32

Enis TABAK - PRİZREN / DHA


 

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen, 39\'uncu yaşına giren down sendromlu Fenerbahçe taraftarı Selim Maloku\'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Ali Şen, memleketi Kosova\'nın Prizren şehrinde yaşayan Fenerbahçeli Selim Maloku\'yu telefonla görüntülü arayarak, Fenerbahçe Marşı eşliğinde doğum günü kutladı. Prizren\'deki Fenerbahçeliler Derneği\'nde gerçekleşen telefon görüşmesinden haberi olmayan Maloku, telefonu açar açmaz Ali Şen\'in Fenerbahçe Marşı\'nı söylemesiyle şaşkınlık yaşadı. Görüntülü gerçekleşen konuşmada Maloku, Ali Şen\'e, doğum gününde aldığı en güzel hediye olduğunu söyledi. Ali Şen\'in kendisini doğum gününde arayıp kutlamasından dolayı çok mutlu olan Maloku, Ali Şen\'i memleketi Prizren\'e davet etti. Fenerbahçe Derneği Başkanı Mahir Mula da yayınladığı mesajında, Ali Şen\'e teşekkür etti.   

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