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(Görüntülü) Alacağını isteyen işçiyi tabanca kabzasıyla yaraladı

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) Antalya'da çalıştığı inşaatın sahibi S

14 Mayıs 2018 20:44

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) Antalya\'da çalıştığı inşaatın sahibi S.S.\'den alacağını isteyen Şahin Poyraz (41), çıkan tartışmada tabanca kabzasıyla aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Olay, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1408 Sokak\'taki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışırken daha önce birlikte iş yaptığı S.S ile telefonla konuşan Şahin Poyraz, iddiaya göre alacağını istedi. İkili bu nedenle telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından S.S., Şahin Poyraz\'ın çalıştığı inşaata geldi. İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. S.S., üzerinde taşıdığı tabanca ile önce yere ateş etti, sonra kabzasıyla Şahin Poyraz\'ın başına vurdu. Başından yaralanan Poyraz kan içinde yere yığılırken, S.S., otomobiline binip olay yerinden kaçtı. Poyraz\'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese giden ekipler, Şahin Poyraz\'ı ilk müdahaleden sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürdü. Şahin Poyraz\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis, S.S.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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