(Görüntülü) Alacağı yüzünden iflas edince felç oldu; evini kaybetmek istemiyor

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA) Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde toptancılık yaparken, açık hesapla verdiği malların karşılığı olan 200 bin lirayı alamayan Mehmet Avcı (65) iflas etti. Alacağı yüzünden yaşadığı sıkıntı nedeniyle vücudunun sağ tarafının felç olduğunu belirten Avcı, evini de kaybetmek üzere olduğunu dile getirip, parasını istediğini söyledi. İslahiye\'ye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde eşi ve engelli oğluyla birlikte yaşayan Mehmet Avcı, 13 yıl gıda toptancılığı yaparak, geçimini sağladı. Yaklaşık 3 yıl önce esnafa açık hesap ile verdiği malın karşılığı olan 200 bin lirayı alamayan Avcı, iflas etti. Kendi borçlarını ödemek için bankalardan kredi çeken Avcı, bunları ödeyemeyince yaşadığı stres yüzünden felç oldu. Vücudunun sağ tarafının tutmadığını, emekli maaşına da haciz koyulduğunu belirten Mehmet Avcı, eşi Ayşe ve engelli oğlu Adem Avcı ile aylık 200 lirayla geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Banka borçları nedeniyle evlerine de haciz koyulduğunu anlatan Avcı, komşularının yardımıyla hayata tutunmaya çalıştıklarını söyledi. Mehmet Avcı, eskiden iş yeri sahibiyken, iflas ettiğini ve sağlığını da kaybettiğini dile getirerek, Mal verdiğim esnafla açık hesap usulü çalışıyordum. Karşılıklı güven ilişkimiz vardı. Son verdiğim malların karşılığı olan 200 bin lirayı alamadım. Şu anda bana 50 kişinin borcu var. Açık hesap olduğu için kanıtlayamıyorum. İşimi, sağlığımı kaybettim. Bana olan borçlarını ödemezlerse evsiz de kalacağım. Biri bize sahip çıksın dedi.