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(Görüntülü) Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, polisin operasyonu ile 2 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

31 Ekim 2018 20:09

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, polisin operasyonu ile 2 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyfeler Mahallesi\'nde E.K. ve T.D.\'nin evlerine baskın düzenledi. E.K. ve T.D.\'nin evlerinde yapılan aramada 2 kilo esrar, 1 hassas terazi, paketleme malzemeleri ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve T.D., emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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