(Görüntülü) Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'nde
Nursima KESKİN, Kamera: Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi
04 Haziran 2018 14:56
Nursima KESKİN, Kamera: Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi\'ne geldi. Akşener binaya girişinde açıklama yapmadı.
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