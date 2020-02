(Görüntülü) Akşener: Arkadaşlar 24 Haziran günü bu işin biteceğini gördü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, \"Biz bu seçime \'amenna\' diyoruz. Sorun yok, hayhay. Pişman oldular. Şimdi yarı yolda mızıkçılık başladı ve 24 Haziran günü gerçekten bu işin biteceğini arkadaşlar gördü. Bu seçimi yapmamak için elden gelen her gayret, an itibarıyla ortaya konmaktadır\" dedi. İYİ Parti\'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Afyonkarahisar Anıtpark önünde miting düzenledi. Öncesinde Büyük Taarruz\'un yapıldığı Kocatepe\'ye çıkan Akşener, alana gecikmeli geldi. Alana gelişinde kalabalık grup tarafından karşılanan Akşener, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından sloganlar eşliğinde platforma çıktı. Ön sırada yer alan kadınların yazma ve eşarp hediye ettiği Akşener, dün Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Afjet Afyonspor atkısı taktı. \'TÜLBENT DEVRİMİ YAPIYORUZ\' Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal\'ın da katıldığı mitingde seçim vaatlerini anlatan Meral Akşener, \"Kınalarımızı yaktık da geldik. Kadınlarla yola çıktık, her evden bir tülbentle yola devam ettik. Kadınlarımızla birlikte bir tülbent devrimi yapıyoruz\" diye konuştu. \'HAKARET EDENLERİN OKŞANDIĞI İKLİM YARATTILAR\' 15 Temmuz\'un darbe kalkışması olduğunu vurgulayan Akşener, \"Ama 15 Temmuz\'u getiren, yolu açan Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin genel başkanıdır. Çünkü cumhuriyetin değerlerini bir şekilde beğenmedi bu arkadaşlar. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra çıkılan yola bir şekilde itiraz etti bu arkadaşlar. Atatürk ve arkadaşlarını bir şekilde beğenmedi bu arkadaşlar. Ama açık, dürüst bir şekilde varsa bir bedel ödemek üzere itirazlarını mertçe, dürüstçe de ortaya koyamadılar. Sürekli olarak aşındıran bir dil, dolaylı bir konuşma hali, Atatürk ve arkadaşlarına, cumhuriyet ve değerlerine hakaret edenlerin okşandığı bir iklim yarattılar\" dedi. \'YARI YOLDA MIZIKÇILIK BAŞLADI\' Tarihin, süreklilik olduğunu ve devletlerin süreklilik arz ettiğini kaydeden Akşener, şöyle konuştu: \"Osmanlı da benim cumhuriyet de benim; bunu söyleyemeyenlerden uzak durun. Sonra birdenbire kafamız, gözümüz yarılarak, bir başkanlık sistemi konuldu; referandum yapıldı. 2019\'da hayata geçecekti. KHK\'larla muhterem zaten bunu kullanıyordu. Birdenbire cumhurun, sarayın küçük ortağı, erken seçimi ortaya getirdi. Biz bu seçime \'amenna\' diyoruz. Sorun yok, hayhay. Pişman oldular pişman. Şimdi yarı yolda mızıkçılık başladı ve 24 Haziran günü gerçekten bu işin biteceğini arkadaşlar gördü. Bu seçimi yapmamak için elden gelen her gayret an itibarıyla ortaya konmaktadır.\" \'EVE KOCALARINIZ, ÇOCUKLARINIZ HUZURLA GELECEK\' Türkiye\'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağını dile getiren Akşener, \"Yuvayı dişi kuş yapar. Şimdi darmadağın edilmiş bir yuvayı birlikte tanzim edeceğiz, temizleyeceğiz, mutfağından güzel yemek kokuları gelecek. Akşam eve kocalarınız, çocuklarınız huzurla gelecek. \'Sönmüş bir lambada bana biri bir şey yapar\' demeyeceksiniz. Tacize uğramayacaksınız, çocuklar eziyet görmeyecek. O kadar ağır cezalar getireceğim ki elleri yanacak elleri\" dedi. \'LİSANI İYİ OLMAYAN ANCA HAKARET EDER\' AK Parti hükümetinin ekonomiyi dağıttığını savunan Meral Akşener, ekonominin merkezine üretim konulmadığı için bu hale gelindiğini öne sürdü. Milyonlarca insanın kredi kartı nedeniyle icra takibinde olduğunu kaydeden Akşener, şunları söyledi: \"Biz bunları bir kalemde sileceğiz. Çok bozuldular, \'Niye siliyormuşuz\'. Türkiye dayanışma fonunu kuruyoruz. 8 milyar lira lazım. \'Nasıl bulacaksın?\' diyor. Kolay. O bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler, onların eşleri, oğulları, kızları, damatları, gelinleri sizin cebinizden kiralanan lüks araçlara biniyor. Bunun fiyatı 8 milyar Türk lirası. İnin oralardan, diyeceğim. O parayla 4,5 milyonu rahatlatacağım. Bir genci işsiz bırakmak, devletin ayıbıdır. İş bulmak da o devletin görevidir. Kız- erkek ayırmadan, iş buluncaya kadar bütün gençlerimize vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Ekonomi Bakanı açıklama yapmış Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı yapmış. Vallahi tallahi bunların entelektüel birikimi sıfır. Patronları gibi onlar da 100 sayfa okumamışlar. Son derece terbiyesiz, son derece dangalakça açıklamalar bunlar. Lisanı, Türkçesi iyi olmayanlar, kelime bilgisi olmayanlar, tarih, coğrafya okumayanlar ancak hakaret eder ve söver. Rahmetli Özal, Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit\'i tanıdık. Meclis\'te bir konuşmalar yaparlardı, anlatamam size. İçinde hakaret yok; ama karşı tarafı 1 metre yerinden sıçratacak cümlelerin kurulduğu. Ben siyasetçilerin birbirine sövmesi halinde hapis yatacakları bir yasa çıkaracağım. Herhalde Tayyip Bey ile çevresi müebbet alırlar, hapishaneden çıkamazlar.\"