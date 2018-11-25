(Görüntülü) Akhisar'da Dünya Zeytin Günü kutlandı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- TÜRKİYE\'nin sofralık yeşil zeytin ve siyah zeytin üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, bu yıl 8\'inci kez Dünya Zeytin Günü kutlaması yapıldı. Etkinlikte konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Afrin\'den ülkeye sokulan zeytinyağının ürünün fiyatını düşürdüğünü söyledi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade etti.



Akhisar Ticaret Borsası\'nın ev sahipliğindeki 8\'inci kez Dünya Zeytin Günü kutlamaları, dün Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi\'nde düzenlenen \'zeytine minnet\' yürüyüşüyle başladı. Akhisar Belediyesi Fuaye Salonu\'nda zeytin ve zeytinyağıyla ilgili resim sergisi de açıldı. Kutlamaların bugünkü bölümü ise Akhisar-Sındırgı karayolu üzerindeki Taş Konak\'ta yapıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılınç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Akhisarlı zeytin üreticileri ve borsa üyeleri kutlamalara katıldı.



Burada konuşma yapan Belediye Başkan Salih Hızlı, \"Zeytinimizi dünya markası yapmak gibi bir iddiamız var. Bu iddiamızı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah dünya markası olacağız. Bu iddialı laf ama bunu gerçekleştirecek güce sahibiz\" dedi.



AK PARTİLİ VEKİLDEN ELEŞTİRİLERE YANIT



Geçmişten bugüne zeytin ve zeytinyağı sektörünün geliştiğine dikkati çeken AK Parti Milletvekili Uğur Aydemir ise zeytin fiyatlarının üreticiyi memnun etmediği yönünde söylenti olduğunu, bazı milletvekillerinin Afrin\'den gelen zeytin ve zeytinyağının fiyatları düşürdüğüne yönelik söylemlerde bulunduğunu belirtti. Aydemir, \"Bu zeytin fiyatının bugünkü durumunu Afrin ile bağlamak abesle iştigaldir. Zeytin üreticileri ile adeta dalga geçmektir. Onları yanlış yönlere yönlendirmektir. Bunun bu şekilde olmaması gerektiğini, bilhassa milletvekilleri olarak, milletimize, üreticimize en doğru bilgileri vermek, onların duygularıyla oynamak gerektiğini düşünüyorum. Geçen hafta Tarım Bakanımız açıkladı. Afrin\'den bugüne kadar gelen zeytinyağı 600 tondur. Bu da Türkiye\'de üretilen zeytinyağının 200 bin ton olduğunu varsayarsak, yüzde 0,75 civarında bir orana tekabül etmektedir. Yani hakikaten bu fiyatların düşüklüğünü Afrin\'den gelen zeytinyağına bağlayanlar önce kendileriyle dalga geçiyorlar ve gülünç duruma düşüyorlar. Fiyat düşüklüğü tamamen piyasa şartlarından kaynaklanıyor\" diye konuştu.



CHP\'Lİ VEKİLİN İDDİASI



CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise üreticinin mutsuz olduğunu belirterek, sofralık zeytine prim verilmesini, ayrıca zeytinyağı priminin artırılmasını istedi. Hasat başladığında zeytinyağı fiyatının 17 lira civarında olduğunu belirten Bakırlıoğlu, fiyatların birden bire düştüğünü, nedenini araştırdıklarında Afrin\'den yurt dışına satmak kaydıyla Türkiye\'ye zeytinyağı sokulduğu bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Bakırlıoğlu, \"Orası şu anda 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu ciddi bir zeytin merkezi. Şu anda 180 zeytinyağı fabrikası çalışıyormuş. 50 bin ton zeytinyağının geleceği söyleniyordu. Tarım Bakanımız \'5 bin ton getireceğiz\' dedi. Şu ana kadar 600 ton geldiğini söyledi. Fakat bölgeden gelen haberler bu şekilde değil. Sanki daha fazla geleceğini hissediyoruz. Ama ne olursa olsun hasat zamanında mahsulün en bol olduğu zamanda zeytinyağının yurt dışına satmak kaydıyla dahi olsa ülkeye getirilmesi, zeytinyağı fiyatlarını ilk etapta 17 liradan 14 liraya düşürdü. Şu anda 12-13 lira\" dedi. Açıklamasını sürdüren Bakırlıoğlu, \"Uğur Aydemir vekilimiz, ısrarla bunun Afrin ile alakası olmadığını iddia ediyor. Hep beraber yağhanelere gidelim, tarlalara gidelim. Afrin\'in etkisi var mı yok mu kendi gözlerimizle görelim. Stoklanması gerekiyorsa devlet bunu stoklasın. Hasat zamanı bitsin, mal azalsın daha sonra piyasaya soksun. Piyasanın bu şekilde dalgalanmasına müsaade etmemeli\" ifadelerini kullandı.



Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat ise zeytin tüketimini artırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini kaydetti. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da ilçede 17 bin zeytin üreticisi olduğuna dikkat çekti.



Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından birkaç ay önce yapılan açıklamaya göre, sofralık zeytinde, Türkiye tüketiminin yüzde 35\'ine karşılık gelen oranda ürün, Manisa\'da üretiliyor.



Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, coğrafi işarete değinerek, \"Tüccar arkadaşlara seslenmek istiyorum. Tüm dünyada coğrafi işaretli ürünler daha güvenilir ve daha kaliteli olarak tanımlanıyor ve rağbet görüyor. Bizler de 5 yıl önce Akhisar Domat ve Akhisar Uslu zeytinimiz için coğrafi işaret aldık. Bu coğrafi işaretleri kullanarak ürününüze değer katın\" dedi.



Etkinlikler kapsamında, televizyonda program yapan Hande Berktan\'ın yönettiği bir panel de düzenlendi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Habertürk\'ten Abdurrahman Yıldırım, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İtalyan araştırmacı Marina Colonna, müzisyen, gezgin, radyo ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Yunanistan\'dan gelen araştırmacı- yazar Agronomist Konstantinos Liris, beslenme uzmanı Selahattin Dönmez panelist olarak katıldı.



